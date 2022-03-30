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Сегодня, 12:50

«Много сплю, много ем». Непряева раскрыла секрет своего успеха

Непряева заявила, что у нее классное настроение на чемпионате России
Роман Шишов
Корреспондент
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Российская лыжница Наталья Непряева в шутливой форме ответила на вопрос о секрете своего успеха.

В среду Непряева победила в командном спринте на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России. Олимпийская чемпионка Пекина выиграла на чемпионате России четвертую гонку подряд.

«Да нормально я сплю, как все. Не знаю. Много сплю, много ем (смеется). Оставшиеся гонки? Все будет зависеть от самочувствия, но планирую пробежать все, — цитирует Непряеву РИА «Новости». — Классное настроение, я понимала, что у нас команда неплохая. Я бы даже сказала — хорошая (смеется). У нас были все шансы бороться за первое место, и я рада, что у нас все получилось. Это круто. Я так и рассчитывала — убежать на последнем подъеме, это и сделала».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220330/nepryaeva-1780840374.html
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