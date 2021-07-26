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Валерий Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России

14:21
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, отметил, что его личные отношения не влияют на вызов игроков в национальную команду.

Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин.«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?

«Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков», — отметил Карпин.

Напомним, что Дзюба не скрывал своей антипатии к Карпину, с которым работал в «Спартаке». После ухода из «Спартака» Дзюба отметил, что не здоровается с Карпиным, и что для него этого человека не существует.

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Сергей Федоров все материалы автора

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