Валерий Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России
14:21
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, отметил, что его личные отношения не влияют на вызов игроков в национальную команду.
«Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков», — отметил Карпин.
Напомним, что Дзюба не скрывал своей антипатии к Карпину, с которым работал в «Спартаке». После ухода из «Спартака» Дзюба отметил, что не здоровается с Карпиным, и что для него этого человека не существует.
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