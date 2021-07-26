Валерий Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, отметил, что его личные отношения не влияют на вызов игроков в национальную команду.

«Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков», — отметил Карпин.

Напомним, что Дзюба не скрывал своей антипатии к Карпину, с которым работал в «Спартаке». После ухода из «Спартака» Дзюба отметил, что не здоровается с Карпиным, и что для него этого человека не существует.