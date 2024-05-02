РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что Федерация футбола Таджикистана предложила провести товарищеский матч между сборными.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Сборная России 17 ноября 2022 года встречалась с Таджикистаном. Тогда матч завершился со счетом 0:0.