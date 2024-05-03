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Сегодня, 20:09

В Минске ожидают аншлаг на матче Белоруссия — Россия

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился ожиданиями от контрольного поединка национальной команды со сборной России.

«Товарищеский матч сборных России и Белоруссии — официальная игра, согласованная с УЕФА, поэтому очки за нее пойдут в общую копилку наших национальных команд в рейтинге сборных. Что касается планов, то на следующей неделе мы планируем продажу билетов на эту игру.
Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тысячи зрителей, мы ждем аншлаг. В остальном, все зависит от любителей футбола из России и Белоруссии», — сказал Василевич Sport24.

Игра между сборными России и Белоруссии состоится 7 июня.

Источник: Sport24
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