В Минске ожидают аншлаг на матче Белоруссия — Россия

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился ожиданиями от контрольного поединка национальной команды со сборной России.

«Товарищеский матч сборных России и Белоруссии — официальная игра, согласованная с УЕФА, поэтому очки за нее пойдут в общую копилку наших национальных команд в рейтинге сборных. Что касается планов, то на следующей неделе мы планируем продажу билетов на эту игру.

Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тысячи зрителей, мы ждем аншлаг. В остальном, все зависит от любителей футбола из России и Белоруссии», — сказал Василевич Sport24.

Игра между сборными России и Белоруссии состоится 7 июня.