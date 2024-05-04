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«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Лас-Пальмас». У Захаряна кризис?

«Реал Сосьедад» обыграл «Лас-Пальмас», Захарян вышел на замену
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
Беккер показал, как надо.
Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Лас-Пальмас

«Реал Сосьедад» уже давно утратил все шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне и почти попрощался с Лигой Европы. Актуальное 6-е место дает право только на Лигу конференций, но и его еще надо охранять — чем бело-голубые успешно занимаются.

В матче с «Лас-Пальмасом» (не самым крепким соперником, надо сказать) Иманол Альгуасиль решил поэкспериментировать в атаке. И если Арсен Захарян в запасе пока еще никого не удивляет, то оставшийся там Кубо вызвал вопросы.

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Но вышедший на его позицию правого нападающего Беккер (не самое привычное место для него) быстро закрыл все претензии. Шералдо смотрелся уверенно и был активен, создавал остроту. Он же и сделал первый гол — после прострела Беккера защитник «Лас-Пальмаса» Суарес вкатил мяч в свои ворота.

Уже в добавленное к первому тайму время Беккер сотворил еще одну красоту — получив мяч в штрафной, с острейшего угла прошил вратаря. Гол получился действительно потрясающим — кстати, часто такие возможности в своей испанской карьере упускает Арсен Захарян.

Россиянина, кстати, все же выпустили во втором тайме на 71-й минуте. До этого «Реал Сосьедад» успел забить еще один мяч — с углового, которые традиционно подает Арсен, но в этот раз его подменял Мендес. Правда, гол отменили — он был забит из офсайда.

«Реал Сосьедад» справился с соперником и без помощи Захаряна.
Фото Getty Images

А что Захарян? Конечно, за 20 минут на поле многого он сделать не успел. Заменив Мендеса, он встал в полузащиту возле Шералдо Беккера, отдал пару обостряющих передач (ни к чему не привели) — и на этом все. Россиянину немного не повезло — он появился в тот момент, когда «Лас-Пальмас» побежал отыгрываться, поэтому несколько минут хозяева потратили на оборону.

После непродолжительного отрезка, когда Захарян стал основным игроком в «Сосьедаде», уже второй матч подряд его время на поле стремительно сокращается. 20 минут против «Реала» и столько же против «Лас-Пальмаса» — что это? Эксперименты Альгуасиля или тревожный звонок?

Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионская гонка в ла лиге: «Реал» готов забрать титул уже сегодня!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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