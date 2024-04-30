Митрофанов как представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о конгрессе ФИФА.

«По возможности на конгресс ФИФА поедет Александр Валерьевич Дюков, но у него запланирована также поездка на исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), — сказал Митрофанов. — Поэтому, возможно, ему не удастся. Я поеду на конгресс ФИФА точно», — сказал Митрофанов ТАСС.

Конгресс ФИФА пройдет 17 мая в Бангкоке. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет в нем участие.