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Митрофанов как представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о конгрессе ФИФА.

«По возможности на конгресс ФИФА поедет Александр Валерьевич Дюков, но у него запланирована также поездка на исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), — сказал Митрофанов. — Поэтому, возможно, ему не удастся. Я поеду на конгресс ФИФА точно», — сказал Митрофанов ТАСС.

Конгресс ФИФА пройдет 17 мая в Бангкоке. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет в нем участие.

Источник: ТАСС
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