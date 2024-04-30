Кавазашвили: «Бесят нечестные псевдообещания и ложные надежды от ФИФА и УЕФА!»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о стратегии РФС по развитию сборной России.

«Ждать опять подачки от ФИФА и УЕФА, что нас могут допустить к отборочным играм ЧМ-2030 в 2028 году... И ждать четыре года. Уже два года они нас мурыжат, ничего не дают! Обещали юношеские — не дали. Сейчас они обнадеживают до 2030 года. Это, получается, что мы не лезем на рожон в отношениях с ФИФА и УЕФА, платим честно и своевременно взносы, а взамен все время находимся под запретом и слышим обещания. Я не верю им. Бесят эти нечестные псевдообещания и ложные надежды!» — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили.

26 апреля РФС объявил о стратегии развития национальной команды, согласно которой точкой возвращения на международную арену намечен отборочный турнир чемпионата мира-2030. Помимо этого, РФС планирует провести международный турнир с командами-участницами ЧМ.