Агент Захаряна ответил, сыграет ли футболист за сборную России в июне

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о предстоящем матче сборной России против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«Если главный тренер вызовет Арсена на игры национальной команды, то, конечно, он приедет. На сборы он приезжает с удовольствием!» — сказал Голубин «СЭ».

Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА. Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

Последний товарищеский матч национальная команда России провела 21 марта против Сербии. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.