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Сегодня, 19:40

Агент Захаряна ответил, сыграет ли футболист за сборную России в июне

Зарина Халимхонова
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о предстоящем матче сборной России против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«Если главный тренер вызовет Арсена на игры национальной команды, то, конечно, он приедет. На сборы он приезжает с удовольствием!» — сказал Голубин «СЭ».

Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА. Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

Последний товарищеский матч национальная команда России провела 21 марта против Сербии. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.

Арсен Захарян
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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