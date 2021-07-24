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«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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После перехода в «Зенит» Дзюба чуть не подрался с Карпиным в московском отеле.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России — самая неожиданная новость дня, а для Артема Дзюбы особенно. Капитан национальной команды находится в конфликтных отношениях с Карпиным еще со времен совместной работы в «Спартаке». Игрок и тренер уже много лет не общаются.

2011 год. Валерий Карпин (слева) и&nbsp;Артем Дзюба.«Карпин не позовет Дзюбу? Уже была ситуация с Денисовым, когда Черчесов ошибся». Орлов — о переменах в сборной

Карпин отправил Дзюбу в Томск за воровство

Напряженность в отношениях была и до 2009 года, когда Артем ушел из «Спартака» в аренду в «Томь», но инцидент с кражей кошелька у Быстрова только усилил негативные отношения между игроком и тренером.

20-летнего Дзюбу, по легенде, уличили в воровстве 23 тысяч рублей. А Карпин заявил, что причиной ухода игрока стал конфликт с командой.

«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, — говорил Карпин. — Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».

Но при Карпине Артем играл много и результативно. Зимой 2011 года он вернулся в «Спартак», где провел больше двух лет. Под руководством Карпина у Дзюбы — 73 матча (17 голов и 15 ассистов), больше он играл только при Семаке — 109 матчей. Кстати, при Черчесове у Артема только 19 матчей за «Спартак». Но тут нужно отметить, что на момент ухода Черчесова из клуба Дзюбе было всего лишь 19 лет.

В 2013 году была очередная аренда — в «Ростов». Вернувшись к роли генерального директора, Карпин объяснил решение тем, что Дзюба проиграл конкуренцию Мовсисяну и Эменике. Хотя причиной вполне могла стать знаменитая фраза про «тренеришку» в адрес Унаи Эмери.

Жалобы на Карпина со стороны Дзюбы начались как раз после перехода в «Ростов».

«Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — рассказывал Дзюба. По его словам, Карпин ему угрожал заменами, если тот не проявит себя в первые 5-10 минут, и часто унижал на теориях.

Артем Дзюба.
Валерий Карпин.Карпин — в сборной. И будет совмещать

Весной Карпин сказал, что по-прежнему не общается с Дзюбой

После перехода в «Зенит» Дзюба чуть не подрался с Карпиным в отеле. По словам журналиста Сергея Егорова, Дзюба в 2015 году вместе с питерцами прилетел на один из матчей в Москву. И в отеле Ritz Carlton столкнулся с Валерием Карпиным, который работал тогда в Армавире и оказался в том же месте.

Между игроком и тренером был такой диалог:

— Ты что там разговорился? — спросил Карпин.

— Что? — возмутился Дзюба. — Сейчас я панамку тебе поправлю.

До драки дело не дошло, но накаленность в их отношениях вряд ли ушла и сегодня.

Сам Карпин публично о Дзюбе почти не отзывается. Самый свежий комментарий — из прошлогоднего выпуска «Красавы».

«Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат. Когда у тебя есть Веллитон, Мовсисян, Эменике и есть Дзюба, который хочет играть, мы с удовольствием отпускали его в аренду, чтобы он не сидел, а развивался. Просто конкуренцию выигрывал условный Веллитон, Мовсисян, Эменике. Дзюбу никто не гнобил. Его бы гнобили, если бы никуда не отпускали, а отправляли в дубль «Спартака». Никто никого не душил», — рассказал тренер Евгению Савину.

А в марте этого года Карпин сказал, что не общается с Артемом. Он ответил на вопрос подписчика во время прямого эфира с супругой Дарьей в Instagram.

— Здороваетесь с Дзюбой при встрече?

— Нет. Мы и не встречаемся.

Встретятся ли они теперь в сборной?

В&nbsp;1995 году Валерий Карпин играл за&nbsp;сборную России со&nbsp;сломанным носом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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