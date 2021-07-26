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Глава РФС Дюков подчеркнул, что он против продолжительного совмещения

14:21
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Глава РФС Александр Дюков высказался о совмещении главным тренером сборной России Валерием Карпиным двух постов в «Ростове» и национальной команде.

«Что касается совмещения, я по-прежнему противник этого. Однако речь про продолжительное совмещение. Сейчас же мы говорим про краткосрочное совмещение. Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, который не мог оставить свой клуб накануне старта сезона. На данный момент, не вижу никаких угроз при краткосрочном совмещении в 4 месяца. Этот фактор точно не будет определяющим в наших результатах в отборе на ЧМ. Другие факторы, скорее, способны оказать большее влияние. А долгосрочное совмещение — это неправильный подход», — отметил Дюков.

Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

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Сергей Федоров все материалы автора

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