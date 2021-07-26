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Валерий Карпин: «На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС»

14:18
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, прокомментировал совмещение двух постов в «Ростове» и национальной команде.

«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС. Без коронавируса ситуация была бы другая, Евро закончился бы год назад, — отметил Карпин. — Было бы время на подготовку к отборочному циклу. Мы же вошли в это положение форс-мажора. За совмещение никто не голосует, но в такой ситуации приходится идти на подобные меры.

Но согласен, что от совмещения результат не будет зависеть. Для меня это тоже был сложный шаг. Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли мне эмоций и на «Ростов», и на сборную. После долгих раздумий пришел к тому, что я готов. Тем более у нас в ноябре должно все закончиться, если обойдемся без стыковых матчей. Без поддержки всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, будет нелегко. Тренерский штаб ко всему готов».

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