Валерий Карпин: «На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, прокомментировал совмещение двух постов в «Ростове» и национальной команде.

«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС. Без коронавируса ситуация была бы другая, Евро закончился бы год назад, — отметил Карпин. — Было бы время на подготовку к отборочному циклу. Мы же вошли в это положение форс-мажора. За совмещение никто не голосует, но в такой ситуации приходится идти на подобные меры.

Но согласен, что от совмещения результат не будет зависеть. Для меня это тоже был сложный шаг. Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли мне эмоций и на «Ростов», и на сборную. После долгих раздумий пришел к тому, что я готов. Тем более у нас в ноябре должно все закончиться, если обойдемся без стыковых матчей. Без поддержки всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, будет нелегко. Тренерский штаб ко всему готов».