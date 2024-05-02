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Сегодня, 14:03

Сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня в Минске

Алина Савинова
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Игроки сборной России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Белоруссии, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Игра пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА. Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

Все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Последний товарищеский матч национальная команда России провела 21 марта против Сербии. Игра прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.

Источник: https://rfs.ru/news/220330
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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