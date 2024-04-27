Гаджиев: «Мы не деградируем до ЧМ-2030, если будем работать профессионально»

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Мы не деградируем, если будем работать профессионально даже за столь длительный период времени. Конечно, нужны матчи с сильными соперниками. Но кто даст оценку чемпионату-23/24 и 19/20, когда были европейские турниры? Кто скажет, когда лучше играли в футбол? В те годы или сейчас? Я не знаю этого.

Порой кажется, что сейчас во внутреннем чемпионате игры стали лучше. Возросла динамика. Проходных матчей стало меньше, выросла самоотдача игроков. Если обратить внимание на турнирную таблицу, плотность гораздо выше. Борьбу ведет большее количество команд. К нам всё равно приезжают легионеры, кто-то хуже, но кто-то не хуже, чем те, кто играли. Возможно, был какой-то процент более ярких игроков, но сложно судить. Может быть, пятая часть легионеров была более звездной. Но это не усиливало команды в таком критерии, как выступление в Европе», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.