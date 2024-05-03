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В Белорусской федерации футбола хотят провести ответный матч с россиянами

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что его организация заинтересована в проведении второго матча со сборной России на территории РФ, хотя этот вопрос пока не обсуждался.

«Эта встреча точно не пройдет в этом году, так как у нас все игровые окна осенью будут заняты. По следующему году пока не знаем свой календарь, узнаем только после жеребьевки отбора на чемпионат мира. Но, конечно, нам было бы интересно провести товарищеский матч в России, с удовольствием съездили и сыграли бы на одной из ведущих арен в России. Нам было бы это интересно, скажем так, сделать ответный визит», — приводит слова Василевича ТАСС.

По словам функционера, первая игра состоится именно 7 июня в Минске, чтобы у российских болельщиков была возможность остаться на выходные в столице Белоруссии.

«Мы сообща с РФС принимали это решение, без каких-то ультиматумов. Договорились о проведении матча, предложили такой вариант, обе федерации согласились, назначили на 7 июня. В ближайшее время билеты поступят в продажу. Мы сейчас обсуждаем варианты со временем начала игры, чтобы в билете было уже все отражено. Поэтому я думаю, что если не в понедельник, так во вторник они поступят в продажу», — добавил Василевич.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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