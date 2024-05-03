Газзаев о товарищеском матче России против Белоруссии: «Это хорошая сборная. Думаю, что будет интересная игра»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о предстоящем матче национальной команды против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«РФС предпринимает все усилия, чтобы найти для национальной команды соперника для товарищеского матча. Белоруссия хорошая сборная. Думаю, что будет интересная игра, полный стадион. Вспомнятся времена всесоюзного чемпионата. Тогда минское «Динамо» было хорошей командой, а сейчас сборная Белоруссии хорошая команда. Считаю, что будет интересный матч», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА. Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

Все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Последний товарищеский матч национальная команда России провела 21 марта против Сербии. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.