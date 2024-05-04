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Митрофанов: «Теоретически мы можем выйти из УЕФА, но не войти в АФК. Это ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Макси Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о позиции ФИФА по возможному переходу российского футбола в Азию.

— Если бы мы перешли в Азию, то ничего бы не поменялось?

— Мы задаем такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет — вы свое отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдет. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

— Оказались бы в худшей ситуации, чем сейчас.

— Именно. Сами себя бы высекли розгами. Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

— А это коллапс всего российского футбола.

— Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА — не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Полностью интервью Максима Митрофанова читайте на «СЭ»

Лига чемпионов УЕФА
Максим Митрофанов
ФИФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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