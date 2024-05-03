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Матч сборной России с Таджикистаном может пройти в конце 2025 года

Алина Савинова
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Товарищеский матч сборных России и Таджикистана может состояться в конце 2025 года или в начале 2026-го. Его проведение будет зависеть от отборочного турнира команды Таджикистана на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана, которая на данный момент занимает 99-е место в рейтинге ФИФА.

«У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистаном соответственно. На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путевку на мировое первенство. Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации футбола Таджикистана.

Сборная России 17 ноября 2022 года встречалась с Таджикистаном. Тогда матч завершился со счетом 0:0.

Все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Последний товарищеский матч национальная команда России провела 21 марта против Сербии. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0. В четверг, 2 мая, стало известно, что сборная России 7 июня в Минске проведет товарищеский матч против Белоруссии.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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