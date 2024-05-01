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Сегодня, 10:14

В РФС сообщили о решении отменить второй июньский матч сборной России

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация договорилась о проведении в июне второго матча для сборной России, но в итоге решило отказаться от него.

Сообщалось, что сборная России в июне проведет только один матч — против команды Белоруссии. Игра состоится в Минске. Дата проведения встречи еще не утверждена.

«Нагрузка на клубы большая. Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного», — сказал Митрофанов РИА «Новости».

26 апреля РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций: ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.
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