В РФС сообщили о решении отменить второй июньский матч сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация договорилась о проведении в июне второго матча для сборной России, но в итоге решило отказаться от него.

Сообщалось, что сборная России в июне проведет только один матч — против команды Белоруссии. Игра состоится в Минске. Дата проведения встречи еще не утверждена.

«Нагрузка на клубы большая. Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного», — сказал Митрофанов РИА «Новости».