Семин: «УЕФА относится к нам с симпатией»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Думаю, у РФС имеется четкая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно. Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — цитирует RT Семина.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.