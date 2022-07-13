Лисакович не хочет играть в «Рубине»: Слуцкий им недоволен, игрок рвется в РПЛ

Инсайды «СЭ».

Тренировки Артема Дзюбы в «Рубине» вызвали ажиотаж. Но и без этого форварда в Казани много интересного. Чего стоит одна история с Виталием Лисаковичем: нападающий, который не забил пенальти в драматичном матче с «Уфой» в последнем туре РПЛ, хочет уйти из клуба. Последние недели игрок всем видом показывал, что оставаться в «Рубине» и проходить очищение первой лигой вместе с командой не хочет.

В понедельник команда Леонида Слуцкого проиграла в Казани контрольную игру «Уфе» — 1:4. Лисакович вышел по ходу встречи, но потребовалась обратная замена — тренер объяснил это как раз тем, что футболист не демонстрирует желания играть.

Есть ли конфликт у Слуцкого и Лисаковича?

В понедельник белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале сообщил, что у Лисаковича конфликт со Слуцким. Пресс-служба «Рубина» для «СЭ» эту информацию опровергла: в клубе заявили, что никакого конфликта нет.

Но какой-то негатив вокруг ситуации с игроком все равно существует. Сам Лисакович откровенно недорабатывал и в предыдущей игре на «Ак Барс Арене» с «Крыльями Советов». По слухам, к Лисаковичу есть претензии и по работе на тренировках.

А Слуцкий после разгрома от «Уфы» намекал на то, что поведение Виталия его не устраивает.

— Кто-то скребется в дверь и смотрит глазами кота из Шрека. И счастлив, если ты поставишь ему блюдечко с молоком. А кто-то вообще снизошел до того, чтобы вообще выходить на поле. Команда — это общая идея, общие принципы и цели. А когда внутри кто-то пытается решить свои индивидуальные проблемы...

Тренер после игры с «Уфой» почти час не выходил из раздевалки: сначала предстоял жесткий разговор с игроками, а потом разбор с тренерами. Наверняка обсуждалась и ситуация с нападающим.

В клубе всерьез рассчитывали, что Лисакович поможет команде в ФНЛ: все-таки ответственность за вылет лежит в том числе и на нем. Но игрок, судя по всему, не намерен оставаться. С ним в ближайшие дни будет проведена беседа о сложившейся ситуации.

Виталий Лисакович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У Лисаковича есть два варианта в РПЛ, но в «Рубин» предложения не поступали

По информации «СЭ», в «Рубине» в июне были открыты для предложений по Лисаковичу. Но никаких официальных запросов в офис клуба по нападающему не поступало. А на старте сезона терять важного игрока и искать ему замену клуб уже не хочет.

По нашим данным, к Лисаковичу есть интерес от двух клубов РПЛ из первой восьмерки — представители команд выходили на самого игрока и его представителей, но решительных действий для трансфера пока не предпринимали. Возможно, Лисакович потому и саботирует, чтобы в «Рубине» задумались, нужен ли им игрок.

В казанском клубе, судя по всему, расставаться с Виталием просто так не хотят. Зимой он был куплен у «Локомотива» более чем за миллион евро. Меньше этой суммы «Рубин» его отпускать был не готов.

Другой нюанс: у игрока контракт до 2025 года, да еще и с зарплатой в 600 тысяч евро за сезон с повышением оклада каждый год на 100 тысяч. Не исключено, что с Лисаковичем вели переговоры о понижении зарплаты, как и с другими лидерами клуба, что тоже могло стать катализатором недовольства футболиста.

Лисакович странно вел себя и на встрече с болельщиками, которая состоялась на прошлой неделе. Когда его спросили о незабитом пенальти «Уфе» и о том, как он переживал ту ночь после вылета из РПЛ, игрок улыбаясь дал понять, что не испытывал особых мучений.

— Приехал домой, посмотрел игру, лег спать, — ответил он.

Виталий Лисакович. ФК «Рубин»

А уже после мероприятия заметно заведенный Лисакович отвечал журналистам на вопросы о своем возможном уходе.

— Я здесь, видите? Я был с командой на встрече с болельщиками! Как иначе? Не знаю, что пишут СМИ. Меня не волнует. У меня контракт с «Рубином». На этом точка. Ты же не знаешь, что будет завтра? Я тоже, — сказал футболист.

Речи о том, что он хочет остаться в «Рубине», что намерен помочь команде вернуться в премьер-лигу, как видите, не шло. К примеру, Юрий Дюпин ответил, что он останется и что болельщикам не стоит переживать за его уход. На фоне слов нападающего — заметный контраст.

«Рубин» говорит, что конфликта у Лисковича ни с кем нет. Недопонимание и расхождение в позиции действительно не назовешь конфликтом: непожатых рук, криков и стычек в команде не было. Но напряжение очевидное: ведущий форвард все сборы валял дурака и спустя рукава готовился к сезону, который стартует уже через пять дней. И это проблема.

Отчасти и по этой причине Слуцкий сказал, что перед первым матчем ФНЛ с «Родиной» у него тревожные ожидания. Общего единения в коллективе пока, судя по всему, нет. И если ситуация не изменится, «Рубин» ждет непростой сезон.