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Сегодня, 09:15

«Надеюсь, Дзюба останется с нами еще на неделю». Слуцкий дожимает «Родину», шедевр Панченко, осечка Игнашевича.

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Рубин» — «Родина» — 2:0.
Фото ФК «Рубин»
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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