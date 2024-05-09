Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом»

Российский нападающий Александр Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

В сентябре 2023 года Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды на один сезон. Контракт 33-летнего форварда с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.