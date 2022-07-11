В «Рубине» опровергли информацию о конфликте Лисаковича и Слуцкого

В пресс-службе казанского «Рубина» прокомментировали «СЭ» информацию о конфликте главного тренера команды Леонида Слуцкого и футболиста Виталия Лисаковича. Ранее об этом сообщил белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале.

«Никакого конфликта нет», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.