Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:46

В «Рубине» опровергли информацию о конфликте Лисаковича и Слуцкого

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе казанского «Рубина» прокомментировали «СЭ» информацию о конфликте главного тренера команды Леонида Слуцкого и футболиста Виталия Лисаковича. Ранее об этом сообщил белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале.

«Никакого конфликта нет», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Сухов вернулся в «Уфу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости