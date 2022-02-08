«СЭ» поговорил с форвардом, который будет зажигать в Казани.

Нападающий «Рубина» в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул «Локомотив», как в московском клубе реагировали на изменения в руководстве и тренерском штабе, а также вспомнил важный разговор с Леонидом Слуцким, который повлиял на выбор следующего клуба.

«После беседы со Слуцким сделал выбор в пользу «Рубина»

— Виталий, как прошли первые дни в «Рубине»?

— Супер, все нормально. Впечатления только положительные: коллектив, тренер — топ. Удивило отношение всех. Приняли меня очень хорошо.

— С Владом Игнатьевым не советовался перед переходом?

— Нет, я всегда сам все решаю. Только жене могу сказать, родителям. Но они не встревают в мой выбор, я сам выбираю.

— Как супруга отреагировала на то, что придется все менять?

— Да нормально. Она говорит: если мне комфортно, значит, и ей с дочкой тоже. Никто особо не любит переезжать — женам комфортно, когда они на знакомом месте. Но моя супруга — как я. Без разницы куда — поедем вместе куда угодно без проблем.

Базу я знаю, был там со сборной и видел, что полей много. Но в здании не был пока.

— Со сборной Белоруссии ты играл в Казани матчи отбора к чемпионату мира. Какие впечатления?

— Красивый город. Но мы играли такие тяжелые матчи — особо не выходили из отеля. Тренировки, теории, отдых. Когда на автобусе проезжали, видел город — мне очень понравилось. И старый стадион очень хороший, поле классное. Честно, я был в шоке! Очень хорошее поле.

— Слуцкий приходил на матчи сборной, смотрел за твоей игрой персонально. Ты знал об этом?

— Нет, честно, я этого не знал. Видел, что он был на игре с Уэльсом. Болельщиков не было, и когда играл гимн соперника, я смотрел на трибуну и видел, что он стоял. Но я подумал, что он просто решил посмотреть футбол.

— Все новички обычно сначала говорят со Слуцким. Какой у вас был диалог?

— Да, он мне позвонил. И мы просто разговаривали в шуточной форме. Но прямо. Я прямой человек, и для меня это был положительный разговор. Я после той беседы и сделал выбор. Слуцкий сразу сказал, что хочет, как меня видит.

— То, что «Рубин» в таблице идет на 12-м месте, не смущало?

— Я следил за командой в прошлом сезоне — они выглядели здорово. В этом сезоне, может быть, фарта не хватает, не знаю. Но «Рубин» точно не на своем месте. Начали очень хорошо, выдали серию побед.

«Когда Рангник ушел в «МЮ», это был шок»

— Период в «Локомотиве» — это большой плюс, или ты ждал большего?

— Это только плюс. Я перешел из белорусского футбола в российский чемпионат. Здесь все иначе: уровень повыше, отношение к футболу. Я получил новые знания — по тактике, как открываться. За полтора года обрел много друзей, все стали как свои.

— С какими чувствами ты уходил?

— Для меня [«Локомотив»] как родной клуб: знаю всех игроков, со всеми общаюсь вне поля, в гости езжу. Но когда сделали предложение, я решил уйти. Это тяжело. Это как в детском футболе: когда ты едешь в другую ДЮСШ — всегда непросто. Расставание сложное. Но с парнями я списываюсь, поддерживаем контакт.

— Как возник вариант с «Рубином»? Кто тебе сообщил?

— «Рубин» вышел на меня. Я сказал, что хочу уйти. И меня отпустили. Было все четко, без проблем. Очень быстро все произошло.

— Какой момент самый запоминающийся в «Локомотиве»?

— Много было приятного, но самый запоминающийся эпизод — финал Кубка России. Выиграли важный трофей, а до этого провели хороший отрезок сезона, одержали 11 побед подряд. Мы что на выезде, что дома — без разницы было, где играть. Жаль, что первую часть сезона провели неудачно.

— Расскажи, как команда отреагировала на приход Рангника?

— Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, все начали выстраивать заново.

— Когда он внезапно ушел в «МЮ», какой была реакция?

— Все удивились, это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: «Локо» или «МЮ» — выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются.

Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором.

— Какой у него был контакт с игроками?

— После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас.

— Ты успел понять, что за тренер Маркус Гисдоль?

— Нет. Не успел понять, что это за тренер.

— В «Локо» идет массовая зачистка, много игроков ушло. Что ты думаешь об этом резком изменении вектора?

— Это же новые люди, у них свое видение. Они хотели омолодить команду, создать новую. И поэтому так расстаются с игроками.

— Что можешь сказать о Томасе Цорне?

— Я мог всегда с ним все прямо обсудить, все высказать. Он тоже всегда говорил мне прямо и не юлил, не обманывал. Цорн был честен со мной.

— Как думаешь, что ждет клуб с этим вектором развития?

— У них сейчас сборы, я провел с ними неделю. Думаю, их хорошо подготовят. Ушло много игроков, пришли новички. Не знаю, как все сложится. Но я буду рад за «Локо», если у них будет результат.

— Самый неудобный игрок в РПЛ, с которым ты сталкивался на поле?

— Нет, не было такого, честно.

— А кто лучший в лиге?

— Азмун — забивает много важных голов и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол.

Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает. Он хорош, честно. Ему нужно чуть помощи от партнеров, я считаю.

— А в «Локо» кто на тебя произвел впечатление?

— Чорлука.

— Чем?

— Да всем. Это невозможно объяснить словами. Человек знает всё. Он менял темп игры: надо быстрее или медленнее — пожалуйста, он любой пас тебе отдаст; через игрока надо — отдаст, или через зону — тоже сделает. Такой игрок на опыте! Когда он был в команде, было легко. Он начинал атаку — давал идеально в зону, и мы проводили атаку. Надо чуть спокойнее сыграть — он это делал, успокаивал темп.

Гильерме тоже такой — очень хороший, топ-вратарь. И как человек тоже топ. Всегда можно поговорить, всегда поддержит, напихает на правах капитана.

Бару бы отметил. Он уже капитан, становится лидером, выходит на первый план. Он там самый опытный, мы с ним в хороших отношениях. Очень рад, что он вызывается в сборную. Как человек он очень порядочный и надежный, открытый.

— С кем больше общался?

— Недавно пришли Марадишвили и Тикнизян — я с ними начал много общаться. Мне с ними прям комфортно, такие простые ребята. У нас с первого дня связь, мы как будто знали друг друга пять лет. Через неделю я уже поехал к Маре рубиться в FIFA. Честно, я рад, что они пришли.

У нас свой чатик есть, закидываем туда шуточки, всегда на созвоне, поддерживаем друг друга. У Тики недавно интервью было, я его там стебал вовсю, у нас шуточки командные.

— А в «Рубине» как тебе коллектив?

— Да тут так же, просто я пока откровенно с парнями не общался. Но вижу, что тут ребята более раскрепощенные. Больше простых ребят. И обычно легионеры отделяются от россиян, а тут чуть по-другому.

«Найти баланс в лимите очень трудно. Если ослабить — будут тащить легионеров»

— Как ты относишься к лимиту? Сейчас много дискуссий об этом, нужно ли его существенно менять или, наоборот, ужесточить.

— Понятно, что при любом раскладе есть минусы и плюсы. Лимит ослабят — начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат. И если будут важные матчи сборной России, еще и кто-то сломается из лидеров, то некого будет вызвать: тот мало играет, другой, у многих мало практики. Кого тогда будете вызывать? Обойма сократится.

Но с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани.

«Братья сказали: «Давай в бой, к такому тренеру едешь — этой твой шанс»

— Как часто ты на связи с братьями?

— Всегда. На сборах чуть реже созваниваемся: две тренировки в день, хочется чуть отдохнуть, поспать. А когда сезон, то мы постоянно на связи, рубимся в игры онлайн: в «Доту» по сетке; общаемся, скидываем что-то друг другу в чатиках.

— Как они отреагировали на твой трансфер?

— Сказали: «Давай в бой!» Они даже не знали, что я перехожу. Я никогда не говорю заранее. Есть что есть. Все поддержали. Дима сказал: «Ты посмотри, к такому тренеру идешь! Давай, у тебя все получится, это твой шанс». Руслан тоже поддержал.

— Как твоя жизнь изменилась с рождением дочери?

— Стало больше ответственности. Раньше мне было все равно, и я делал все, что хотел. А сейчас мне нужно думать только о семье и заботиться о дочери, жене. Только о них думаю, как им будет лучше. И я стал гораздо спокойнее.

— А раньше как было?

— Знаешь, я раньше такой нервный был. Спал и дергался даже, как судороги. Супруга первые два года офигевала. Я ночью просто дергаюсь весь. Столько всего насмотрюсь за день, нанервничаюсь — спал всегда плохо. Сны какие-то плохие снились.

А раньше я мог спать и вдруг просыпался от того, что я дергался. И нервничал во сне даже. Иногда подорвусь ночью из-за этого: «Да сколько уже можно?»

Но сейчас этого нет. Стал спокойнее, и со временем эти проблемы ушли.

— Сильно скучаешь по семье, когда на сборах?

— Очень. По дочке я прям очень скучаю. Она спрашивает, где я. Полина отвечает: «Папа в футбол играет». Тогда она говорит: «Поехали к папе! На самолете?» Утром по новой: «Где папа? Поехали к нему!» Всегда скучает.

Она все время передо мной, надо ей что-то показать, как она умеет. Фокусы какие-то, чем-то удивить, что-то сделать: «Папа, смотри, как я прыгаю, кувыркаюсь, танцую!» Не может сидеть на месте! Мне бы ее энергию, я бы три матча подряд играл. Откуда столько сил? Не останавливается вообще!

— Как вы проводите время?

— Всегда куда-то едем: на аттракционы, в игровые комнаты, погулять в парк, покататься, развлечься. В Казани мы уже знаем, куда пойдем: сходим на хоккей, в цирк. Еще дочь смотрела ледовое шоу на коньках и сказала: «Я тоже так хочу». Хотим отдать ее в фигурное катание в Казани, уже все узнали.

«Мечтаю сыграть со сборной на большом турнире»

— Личность не обязательно из спорта, с кем бы ты хотел встретиться?

— Эминем и Майк Тайсон. Жаль, не знаю английский, но я бы поехал, если бы была такая возможность, и пообщался бы с ними. Эминем — лучший в рэпе, а Тайсон выносил всех.

Люблю рэп. Раньше слушал Эминема — нравилось, как он делает и читает. Хоть и не понимал, но качало. А сейчас больше русский рэп: Мияги и Скриптонита.

Хотя я море музыки слушаю: хоть Лозу, хоть «Текилу».

— Когда Слуцкий ставит Губина на тренировке, ты с ним на одной волне?

— Да, я все эти песни знаю! У нас в детстве часто был включен канал «МУЗ-ТВ» — мы все слушали, каждую песню знали наизусть.

Жена сказала, мол, вот «Рубин» снимает клипы, игроки поют: «Ну все, Виталь. Тебе пипец — ты умеешь петь и будешь везде!»

Пока у меня не было посвящения в «Рубине», но я легко спою, найду на телефоне что-нибудь. У меня уже было посвящение в Загребе, когда играл в Хорватии. Я русскую песню пел — «Океан» L'One. Никто ничего не понял, я чуть стеснялся. Но после этого мне вообще нечего бояться.

— Какая у тебя футбольная мечта?

— Если честно, хочу выиграть Лигу чемпионов. И хочу со своей сборной хоть раз выйти на большой турнир.