Дзюба отправится в ФНЛ? Артем никому не нужен в Европе

Форвард тренируется с «Рубином».

Наконец-то мы услышали этим летом хоть что-то реальное об Артеме Дзюбе — он тренируется с «Рубином», поддерживает форму перед подписанием контракта с другим клубом. До этого были только какие-то фейки про «Фенербахче», после которых в турецком клубе нервно отмахивались — не верьте, мол, слухам. В остальном же полная тишина, что непривычно, когда дело касается самого популярного российского футболиста.

Обычно от Дзюбы не скрыться — он в каждом утюге. Сейчас — ни звука. Где может оказаться — не знает никто. И есть стойкое ощущение, что по одной простой причине — Артем никому не нужен в Европе. Речь, естественно, о ведущих клубах. Какому-нибудь греческому «Панатинаикосу» с зарплатой в 500 тысяч евро, наверное, пригодится, но мы же понимаем притязания нашего Льва, как он сам себя величает в соцсетях.

Дзюба, по слухам, не горел желанием ехать «Црвену Звезду», не считая этот клуб и сербский чемпионат достойными своего внимания. Хотя, на мой взгляд, это был бы идеальный вариант — можно вернуться на первые роли после скамейки в «Зените», играть в Лиге чемпионов и получать удовольствие от жизни.

А в Турции его якобы не устраивают предложения с зарплатой в 1,2-1,5 миллиона евро. Понятно, что идти на понижение оклада в два-три раза (в Питере было около 3,6 миллиона) — это больно. Но через это все когда-то проходят. Надо просто реальнее оценивать свои возможности и текущую ситуацию.

Через месяц Дзюбе исполнится 34 года, он заканчивал сезон в резерве, поэтому логично, что суперпривлекательных предложений уже вряд ли дождется. А время идет, все команды вовсю тренируются. Приезд Артема в Казань показывает, что он понял — поезд уходит.

Так, может, и не ломать голову, не гнаться за журавлем в небе? С одной стороны, Дзюба в ФНЛ — это фантастика, не укладывается в голове и совершенно не соответствует амбициям. А с другой — возможность поработать с любимым тренером Леонидом Слуцким, гарантированное место в стартовом составе, борьба за самые высокие места в «лучшей лиге мира».

Да и те же полтора миллиона евро зарплаты по такому случаю в Казани наверняка смогут разыскать в виде исключения. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить футбольную старость?