Зачем шейхи из холдинга «Ман Сити» интересовались «Рубином». В России мог появиться новый гранд

Инсайды «СЭ».

«Рубин» мог войти в состав City Football Group — эмиратского холдинга, владеющего 12 клубами по всему миру. В состав CFG входят «Манчестер Сити», «Жирона», «Ломмел», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Палермо», «Монтевидео Сити», «Йокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити», «Сычуань Цзюню» и клуб-партнер «Боливар». О переговорах с представителями холдинга сообщал экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц, а несколько дней назад это подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«СЭ» объясняет, как в России мог появиться новый топ-клуб и почему сделка не состоялась.

«Рубин» уже несколько лет ищет нового спонсора. ТАИФу клуб не интересен

Чтобы понять, почему «Рубин» вообще оказался в этой истории, достаточно изучить результаты последних сезонов. Казанцы давно осели в середине таблицы, а четвертое место весной 2021-го оказалось редкой вспышкой на фоне регулярных провалов. За последние шесть лет команда лишь однажды финишировала выше 10-го места. И кажется, к этому уже все привыкли.

Главный спонсор — группа компаний ТАИФ — к «Рубину» относится прохладно. До 2017 года клуб спонсировался несколькими компаниями, а управленцы часто менялись. Но после провала Хави Грасии в сезоне-2016/17 в ТАИФе решили самостоятельно управлять финансами и принимать все кадровые решения. В Казань вернули Курбана Бердыева и Рустема Сайманова и заявили о больших амбициях и серьезных трансферах. Но в итоге клуб под управлением ТАИФа скорее пытался уместиться в небольшой бюджет, нежели шиковал.

Курбан Бердыев. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Уже в первые годы руководителям «Рубина» стало понятно, что с ТАИФом рассчитывать на какие-то серьезные финансовые вливания трудно. Клуб строго жил в бюджете, который составлял 2,5-3 миллиарда рублей на календарный год — это в два-три раза меньше, чем у топ-команд России. Хотя изначально тому же Бердыеву и Сайманову давали гарантии под совсем другой проект.

В итоге никаких больших задач у «Рубина» не было. В стартовый период управления ТАИФом в клубе даже ходили разговоры о банкротстве. Долги по старым трансферам, раздутая зарплатная ведомость — в Казани реально допускали, что спонсоры могут отвернуться в любой момент.

По информации «СЭ», именно поэтому «Рубин» несколько лет находился в поисках сильного и амбициозного спонсора. Внутри страны никого привлечь не удалось, и Сайманов решил взять курс на европейский рынок, а также сосредоточиться на перепродаже легионеров, которые под руководством Леонида Слуцкого должны были прибавить, и увеличить клубный бюджет. По сути, так и произошло с Карлом Старфельтом, Хвичей Кварацхелией, Филипом Уремовичем, Оливером Абильдгором. Все они вышли на новый уровень (либо переехали в топ-чемпионаты, либо начали вызываться в сборную). А на деньги от продажи Дениса Макарова клуб сможет несколько лет платить зарплаты новым игрокам.

Стратегия рухнула, когда все легионеры уехали, приостановив контракты. Теперь у «Рубина» нет ни денег, ни прописки в премьер-лиге, ни мощного спонсора из ОАЭ

Весной «Рубин» делал аудит перед потенциальной сделкой с City Group

История с City Football Group стала возможной благодаря связям Ашота Хачатурянца, который свел эмиратский холдинг с клубом из Казани.

По данным «СЭ», в начале февраля в «Рубине» проводили серьезный аудит, чтобы подготовить всю документацию и финансовую бухгалтерию для потенциальной сделки.

Экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как рассказал Сайманов ТАСС, стороны даже обсуждали форматы перехода клуба под новое управление.

«Самое главное, что они были заинтересованы, несколько вариантов было предложено. Очень интересно для всех — мы могли сделать суперкоманду. Они просто с Хачатурянцем не встретились. Мы перевели все на английский, все у него было — он им показал, предварительные переговоры провел, в принципе, там все всех устраивало. Сейчас должны были уже детали предметно обсуждать. Более чем серьезный интерес был у владельцев «Сити». Мы считали, что 80 процентов, что у нас все получится, мы на подъеме были. Должно было все пройти хорошо, но что поделать», — отметил глава «Рубина».

Вероятно, CFG выкупил бы часть акций клуба, которые принадлежат Сайманову, войдя в структуру управления «Рубином». Но из-за политической ситуации в City Football Group переключились на серию В и приобрели за 12 миллионов евро 80 процентов акций «Палермо».

Сайманов отмечал, что «Рубин» мог стать «суперкомандой», но этого никто не гарантировал. Ведь «Жирона» или «Труа», которые входят в CFG, так и не стали в своих лигах грандами.

Тем не менее это была отличная возможность стать частью большой структуры, улучшить клубную инфраструктуру и кадровый ресурс. С приходом шейхов «Рубин» вряд ли бы тратил десятки миллионов евро на новичков, но претендовал бы на качественных легионеров за счет интеграции в систему холдинга. В РПЛ этого бы хватило, чтобы постепенно выйти на один уровень с сильнейшими командами.

Другие факторы: не топ-клуб, но с историей, отношения ОАЭ с Татарстаном и сделка с «Сибуром»

Очевидно, что в City Football Group не были заинтересованы в приобретении готового гранда, а нацеливались на перспективный проект в кризисе, который выстрелил бы с их приходом.

В декабре ходили разговоры об интересе Сity Football Group к «Спартаку»: было изучено много документов, проведены интервью с сотрудниками. Но «Спартак» — топ-клуб по меркам РПЛ, где уже есть большой и самодостаточный спонсор, нет проблем с финансами. Возможно, поэтому до конкретики дело не дошло.

История с «Рубином» иная: клуб давно ищет большого спонсора, так как долгие годы не получал заинтересованности в своем проекте от местных компаний. Все же приход «Сибура» — это больше история про поглощение ТАИФа и сделку больших компаний, где футбольный клуб лишь обязательство. До сих пор неясно, какие у компании планы на «Рубин» и что будет с бюджетом в ближайшие годы. В самом ТАИФе «Сибур» провел кадровые изменения, распродал много коммерческой недвижимости. До «Рубина» пока не дошло, но кто знает, что будет, если актив надоест спонсорам?

Поэтому фактор отсутствия сильного акционера у клуба с небедной историей (есть чемпионство и исторические победы над «Барселоной», «Атлетико» и «Челси») сыграл на пользу несостоявшейся сделке

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Также историю с переговорами с CFG принято связывать со сделкой «Сибура» по продаже 1,9 процента акций фонду из ОАЭ Mubadala, который принадлежит президент ОАЭ Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну (его брат Мансур ибн Заид Аль Нахайян как раз и владеет City Football Group). Но в данном случае важнее отношения ОАЭ с Татарстаном, который и представляет «Рубин». Между сторонами много бизнес-связей, а ежегодный товарооборот составляет десятки миллионов долларов. Это машиностроение, туризм, торговля и другие отрасли. Чиновники из ОАЭ часто приезжают с визитами в Казань, в том числе и на религиозные мусульманские празднования. В мае этого года президент Татарстана называл ОАЭ самым надежным партнером республики. Поэтому приход эмиратского фонда в местный спорт выглядел вполне логично — это позволило бы создать еще больше связей и укрепить деловые отношения с регионом, в котором у ОАЭ много бизнес-интересов.

Показательно, что у City Football Group есть клубы в Индии, Китае, Японии, США и центральной Европе — это возможность выходить на новые рынки, в том числе и через футбол, налаживать связи, выходить на предприятия. Татарстан уже много лет был таким регионом, здесь знают о потенциале клуба, городе. Поэтому в ОАЭ и заинтересовались проектом «Рубина», ведь сошлось много факторов.

Непонятно, поставлена ли точка в этой истории. Возможно, шейхи City Football Group в лучшее время все-таки вернутся к идее прихода в российский футбол. А пока «Рубину» остается ждать возвращения в премьер-лигу, а также надеяться, что нынешние спонсоры поддержат клуб.