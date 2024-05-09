Биография Евгения Плющенко: карьера и жизнь двукратного олимпийского чемпиона и тренера

История российского фигуриста-рекордсмена.

Евгений Викторович Плющенко

Дата рождения: 3 ноября 1982 года

Место рождения: Джамку, Хабаровский край, СССР.

Рост: 178 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Евгения Плющенко

Будущий двукратный олимпийский чемпион родился в семье Виктора и Татьяны Плющенко. У Евгения также есть сестра по имени Елена. Когда сыну исполнилось три года, родители переехали в Волгоград. Там ему совершенно случайно достались коньки.

«До сих пор жалею, что не сохранились мои первые коньки. Они достались мне совершенно случайно. Мама пошла в магазин и взяла меня с собой. Мы встретили нашу знакомую и ее маленькую дочку. Девочка рыдала. Тогда женщина взяла у девочки коньки и повесила их мне на шею. Вот такая судьба. Не исключено, что, если бы не эта встреча, родителям и в голову бы не пришло отвести меня в секцию фигурного катания», — вспоминал Плющенко в своей книге «Другое шоу».

Вскоре знакомые родителей посоветовали им отдать сына в секцию фигурного катания. Маленький Евгений первое время видел себя в другом виде спорта. Но в итоге в четыре года начал заниматься именно фигурным катанием.

Евгений Плющенко в 1996 году. Фото Солнцев, архив «СЭ»

«Хочу стать хоккеистом!» — заявил я маме. В четыре года я был убежден, что только хоккеисты катаются на коньках. Во Дворец спорта мама привела не только меня, но и мою старшую сестру Лену, которой тогда было девять лет", — вспоминал Плющенко.

Первым тренером Евгения стала Татьяна Скала, затем он работал с Михаилом Маковеевым. Уже в первые годы тренировок он делал вращение бильман. Однако вскоре ему пришлось в 11 лет без родителей переехать в Санкт-Петербург из-за закрытия волгоградской ледовой арены.

«Родители были категорически против моего отъезда: «О чем вы говорите? Жене всего одиннадцать лет! Ну закрыли секцию фигурного катания, и ладно. Пусть гуляет на улице, у него будет больше свободного времени. Будет заниматься другим спортом, например играть в футбол». А я к тому времени уже не мог жить без фигурного катания и больших перемен в жизни, переезда в Петербург не боялся», — отметил Евгений в своей книге.

Спортивная карьера Евгения Плющенко

В Санкт-Петербурге молодой фигурист попал в группу Алексея Мишина, который стал его бессменным тренером. Под его руководством Плющенко тренировался на протяжении всей своей спортивной карьеры. После ее окончания Евгений стал тренировать самостоятельно, но по методике своего наставника.

В Петербург Плющенко переехал один — мама перебралась к сыну год спустя. Квартиру своему ученику оплачивал тренер Мишин — потому что увидел в Евгении большой потенциал. Однако ему пришлось непросто.

Алексей Мишин и Евгений Плющенко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Я жил в квартире у своего нового тренера Алексея Николаевича Мишина. В квартире, где останавливались приезжие спортсмены. Утром бежал на тренировку, потом — в школу, затем — снова на тренировку. И ужасно страдал от одиночества. Один в огромном городе, ни друзей, ни знакомых, ни родных. Но никогда не жаловался. Звонил родителям в Волгоград и весело кричал в трубку: «У меня все нормально! Я занимаюсь, тренер меня хвалит», — вспоминал Плющенко.

К тому же Евгению катастрофически не хватало средств — ему приходилось собирать бутылки и голодать.

«Самый жуткий штрих того времени? Да их миллион! Помню, как проснулся с утра: «Мама, дай поесть...» И услышал в ответ: «У нас только одно яблоко». Разделили напополам. Прожевал половинку — и побежал на тренировку. Мне было 12 лет, многого не понимал», — признался Плющенко в интервью «СЭ».

В 1995 году Евгений дебютировал на международной арене — это произошло на чемпионате мира среди юниоров. Тогда Плющенко стал шестым. В группе Мишина он тренировался с Алексеем Урмановым и Алексеем Ягудиным — такой уровень не мог не мотивировать.

Спустя два года Евгений стал чемпионом мира среди юниоров. И это позволило ему впервые в карьере получить солидные призовые. Плющенко тогда понял, что для него начинается совершенно другая жизнь.

«На следующий год, в 1997-м, я взял в Сеуле первое золото: стал чемпионом мира среди юниоров. Я катался там вместе с американцами и китайцами, которые до этих соревнований меня постоянно обыгрывали. И тут я всех сделал — ощущения нереальные!

Тогда за первое место на чемпионате мира я получил десять тысяч долларов — сумму по тем временам просто фантастическую! Эти призовые стали для нас серьезным подспорьем. Отныне можно было нормально питаться, одеваться, хорошо себя чувствовать. Мы жили все в той же комнате, но это была уже совсем другая жизнь", — вспоминал Плющенко в «Другом шоу».

Евгений Плющенко в 2001 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

На взрослом чемпионате мира Плющенко выступил в 1998 году — после отказа от участия Ильи Кулика — и сразу занял третье место, причем в произвольной программе он катался без четверных прыжков. Чемпионом мира Евгений впервые стал в 2001 году, а после победы выступил со своим знаменитым показательным номером «Sexbomb» («Сексбомба»).

В этом же сезоне фигурист выиграл все турниры, в которых принимал участие, в том числе второй раз подряд чемпионат Европы (с двумя четверными прыжками, в том числе в каскаде прыжков «четверной — тройной — двойной»). При этом Плющенко продолжал усложнение контента: на этапе «Гран-при России» впервые в истории исполнил самый сложный по сей день каскад прыжков: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер (4+3+3).

Однако на главном старте четырехлетия — Олимпиаде-2002 — Плющенко уступил своему принципиальному сопернику Алексею Ягудину, который на тот момент уже покинул группу Мишина и тренировался у Татьяны Тарасовой. Евгений упал с четверного тулупа в короткой программе, а в произвольной впервые в истории исполнил чисто каскад «тройной аксель — ойлер — тройной флип». Но это не помогло ему обойти Алексея.

После ухода Ягудина из спорта Плющенко выиграл чемпионаты мира 2003 и 2004 годов. Главный старт в карьере Евгения был еще впереди. На Олимпийских играх-2006 в Турине в короткой программе на музыку Пуччини фигурист безупречно исполнил все элементы, среди которых был каскад «четверной тулуп — тройной тулуп — тройной аксель».

Преимущество россиянина перед соперниками уже после короткой программы было почти 11 баллов. В произвольной на музыку Нино Рота Евгений сделал каскад «четверной тулуп — тройной тулуп — двойной риттбергер», два тройных акселя и два тройных лутца. В итоге Плющенко победил с преимуществом в более 27 баллов над занявшим второе место Стефаном Ламбьелем.

Евгений Плющенко празднует победу на Олимпиаде-2006 в Турине. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Наконец-то я добился того, к чему стремился всю мою жизнь с того дня, когда впервые встал на коньки. Двадцать лет изматывающих тренировок, прыжков и вращений. И все ради того, чтобы однажды на несколько минут подняться на первую ступень олимпийского пьедестала.

Я шел к этой победе через травмы и дедовщину, через множество соревнований, в которых побеждал и проигрывал, через неустроенность и нищету, через страдания и лишения моих близких. И вот олимпийское золото, круглая медаль весом 750 граммов, у меня в руках...» — так Плющенко описал свою победу на Играх в Турине.

После триумфа в Турине Евгений взял паузу в карьере — во многом для того, чтобы восстановиться от многочисленных травм. Он несколько раз заявлял о своем желании вернуться к соревнованиям, и в 2009 году это случилось. Главной целью и большой мечтой Плющенко было второе олимпийское золото.

До возвращения в спорт в 2007 году Евгений стал послом оргкомитета Сочи-2014 и выступал на сессии МОК в Гватемале, где Россия получила право на проведение зимних Игр. Сразу после этого Плющенко лег на операции по удаление травмированного мениска. Также фигурист развелся со своей первой женой Марией Ермак и стал появляться на публике с известным продюсером Яной Рудковской.

«Спорт — огромная нагрузка на меня и близких. Но я слишком хочу войти на Олимпиаде в тройку, принести медаль России. Постараюсь вообще выиграть, хотя попасть в призеры тоже будет здорово. Новая система очень сложная», — заявил Плющенко «СЭ».

После возвращения Евгений в восьмой раз стал чемпионом России, а затем выиграл чемпионат Европы. На Играх-2010 в Ванкувере Плющенко стал вторым, американец Эван Лайсачек без четверных прыжков сумел на 1,31 балла опередить технически более сильного россиянина, притом что оба выступили небезупречно. Эта ситуация спровоцировала скандал.

В поздравительной телеграмме правительства России, направленной в адрес Плющенко, было сказано, что «это серебро стоит золота». Сам Евгений заявил о предвзятости судейства, что «здесь уже позиция была поставлена», и о том, что «фигурное катание катится назад».

Евгений Плющенко завоевывает серебро на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Фигурист снялся с чемпионата мира по медицинским показаниям, но выступал в шоу в марте 2010 года. Также Плющенко пожаловался на Валентина Писеева, который тогда занимал пост президента Федерации фигурного катания России. Евгений во время встречи с Дмитрием Медведевым в Кремле не сдержался и попросил президента России лично разобраться с вопросом расходования денег спортивными федерациями. Вскоре стало известно, что Писеев не станет избираться на новый срок.

Сам Плющенко оказался отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ISU (чемпионаты мира и Европы, «Гран-при») за несанкционированное выступление в коммерческом шоу. По некоторым данным, этому поспособствовал глава ФФККР, который в итоге покинул свой пост.

Тем не менее мечту о втором олимпийском золоте Евгений не забыл. С 2011 года ISU восстановил любительский статус Плющенко. В 2012-м фигурист вновь выиграл чемпионат Европы, но на чемпионат мира не поехал из-за травмы мениска, который ему впоследствии прооперировали в Германии.

В следующем году Плющенко в рекордный 10-й раз выиграл чемпионат России, на чемпионате Европы снялся после короткой программы из-за травмы спины. В итоге фигурист восстанавливался в течении полугода. Он перенес хирургическое вмешательство: ему заменили стершийся межпозвонковый диск на искусственный и установили четыре шурупа.

В олимпийском сезоне-2013/14 Евгений выиграл первые соревнования после операции — победил на Volvo Open Cup в Риге и набрал необходимый технический минимум ISU для участия в Олимпиаде. На чемпионате России Плющенко уступил Максиму Ковтуну, а затем не поехал на чемпионат Европы, где его конкурент по сборной стал пятым.

Судьба олимпийской путевки от России в мужском одиночном катании решалась чиновниками. Право участвовать в домашних Играх доверили именно Евгению. Это произошло после закрытых прокатов Плющенко в Новогорске, которые для него устроила Федерация фигурного катания России.

Фигурист исполнил свою произвольную программу с двумя четверными прыжками и убедил, что достоин отправиться в Сочи. Но данная ситуация вызвала большие споры в фигурокатательном сообществе. Ходили разного рода слухи и байки о том, что проката не было вовсе. Однако в 2020 году Плющенко опубликовал видео выступления перед Олимпиадой.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа «Best of Plushenko»! Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал! Приятного просмотра», — написал фигурист.

На своих четвертых Играх Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, победив вместе со сборной России в командном турнире. Ученик Алексея Мишина занял второе место в короткой программе и принес команде 9 очков, в произвольной он стал лучшим и заработал для своей команды максимальные 10 очков.

Евгений Плющенко во второй раз выиграл олимпийское золото в командном турнире на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С личного турнира Плющенко снялся за минуту до выступления в короткой программе — фигурист вышел на разминку, во время которой он неудачно исполнил прыжок и схватился за спину. По окончании разминки он объяснил судьям, что не будет выступать.

Этот инцидент вызвал новую волну споров по поводу участия Плющенко в Олимпийских играх, так как федерация за сутки до личного турнира среди мужчин могла заменить Евгения на молодого Максима Ковтуна. Однако этого сделано не было.

«Конечно, я расстроен. Ведь я старался по максимуму, весь год тренировался и готовился, шел на оба турнира — и командный, и индивидуальный. Но есть что есть. Спина не позволила мне кататься. Думаю, это Бог мне сказал: «Евгений, хватит. Хватить кататься! Достаточно испытаний. Ты уже многое сделал для фигурного катания». Наверное, меня можно было остановить только так», — сказал Плющенко журналистам в микст-зоне ледовой арены «Айсберг». На вопрос о завершении любительской карьеры Евгений ответил: «Да, думаю, это так. Знаете, возраст — не проблема, но я перенес 12 операций. Мне хотелось бы быть здоровым. Но сейчас этого нет».

Еще во время Игр Плющенко в интервью CNN сказал: «Я объяснил своей федерации, что, может, будет лучше, если участвовать будет кто-то другой. Я их попросил об этом, но получил отказ». Позже Евгений заявил, что ничего подобного не имел в виду, а виною всему его плохой английский и неправильно понятые ответы.

Ковтун, который так и не сумел попасть ни на одни Олимпийские игры, саркастически высказался об этой ситуации в своем заявлении о завершении карьеры. «Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу, еще увидимся... Ваш Палыч. (Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду)», — написал Максим.

После Олимпиады Евгений перенес операцию на позвоночнике и де-факто завершил карьеру. Официальное заявление об окончательном уходе из спорта Плющенко сделал только в 2017 году. Но споры об участии звездного одиночника в Играх в Сочи и последующем снятии с личного турнира оставались актуальными и после этого.

Плющенко утверждал, что перед короткой программой на Олимпиаде в Сочи у него сломался один из титановых шурупов, которые врачи вживили ему в спину накануне Игр. Евгений столкнулся со шквалом критики и недоверия со стороны общественности и СМИ. Некоторые даже обвиняли фигуриста в пиаре.

В итоге Плющенко даже обещал показать свою операцию по удалению сломанного шурупа в прямом эфире. Однако позднее супруга спортсмена Яна Рудковская опровергла эту информацию, точнее, она заявила, что ее мужа неправильно поняли.

«В действительности Женя имел в виду, что будет вестись видеозапись, прямая трансляция никогда не подразумевалась», — сказала Яна в интервью «Советскому спорту».

При этом она добавила, что операцию все же снимут на видео, чтобы доказать: Евгений действительно не мог выступать в личном турнире на Олимпиаде. Тем самым фигурист постарался оградить себя от слухов и сплетен.

Впоследствии Плющенко перенес еще несколько операций.

Призеры Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Тимоти Гейбл (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соперничество Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным

Плющенко и Ягудин тренировались у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге с середины 1990-х. Евгений младше олимпийского чемпиона-2002 на два года и, по его словам, испытывал на себе проявления дедовщины.

«Я получал от Ягудина зуботычины — как от старшего и более сильного. Причем, как правило, если он меня и бил, делал это исподтишка». Мишин считал, что это были не только обычные мальчишеские разборки, но ревность, опекой которого после переезда из Волгограда тренер занимался лично", — вспоминал Плющенко в книге «Другое шоу».

Их противостояние становилось все острее. Хотя поначалу Ягудин обыгрывал своего более юного товарища по группе. Первая дуэль Алексея и Евгения произошла в 1995 году на юниорском чемпионате мира в Австралии — тогда выше оказался более старший. Во второй раз спортсмены сошлись спустя год на этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге.

Мишин старался разводить своих учеников на турнирах. Но после перехода Ягудина к Тарасовой соперники регулярно встречались друг с другом. Первая победа Евгения над Алексеем случилась в 1999 году на чемпионате России. Примечательно, что Ягудин впоследствии так и не смог выиграть национальное первенство.

Главная дуэль Ягудина и Плющенко случилась на Олимпийских играх-2002. Победа осталась за Алексеем, который безупречно исполнит обе программы. Евгений же допустил падение в короткой программе. Причем вокруг этого инцидента ходили легенды: якобы ученик Мишина проиграл конкуренту из-за колдуна.

Алексей Ягудин празднует победу на Олимпиаде в 2002 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

По ставшей популярной версии, Плющенко в короткой программе загипнотизировал человек из команды Ягудина, а падение с четверного тулупа стало следствием его черной магии. В подтверждение своей версии Евгений также приводил тот факт, что психолог Алексея Рудольф Загайнов остался у бортика во время его выступления, хотя между двумя звездными россиянами катались еще три фигуриста — Такеши Хонда, Дмитрий Дмитренко и Ли Юнфей.

Ягудин в своей книге назвал тот факт, что Загайнов остался у бортика, случайностью.

«Получилось вот что. После моего проката во второй разминке мы находились за кулисами. И когда на лед вызвали Женю, не знали, куда бежать, чтобы посмотреть выступление главного соперника.

Наверх, до трибун, добраться мы уже не успевали. И Тарасова побежала в одну сторону — искать монитор, а Загайнов — в другую и выскочил к бортику, откуда в перерыве на каток выезжают заливочные машины. Он случайно оказался в этом месте. Понимаете, случайно!" - вспоминал Ягудин в своей книге.

За соперничеством двух российских фигуристов следили не только внутри страны, но и за ее пределами. До текущего момента, когда в фигурном катании появляются два сильных соперника, их противостояние тут же начинают сравнивать с дуэлью Плющенко и Ягудина.

После того как Ягудин завершил карьеру, Плющенко выступал еще 15 лет. Но их противостояние на спортивном соперничестве не завершилось. Фигуристы регулярно обмениваются колкими фразами в адрес друг друга. Так, в частности, Алексей не упустил возможности упрекнуть бывшего соперника, критически оценив его участие в домашних Играх-2014 в Сочи.

«У Плющенко была лишь одна цель — выиграть благодаря другим. Это был абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что из-за него пострадали молодые фигуристы Максим Ковтун и Сергей Воронов. Они бы тоже могли стать олимпийскими чемпионами в командном турнире», — приводит «Советский спорт» слова Ягудина.

Достижения Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион (2006 — в одиночном катании, 2014 — в командных соревнованиях)

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002, 2010)

Трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004)

Семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012)

Четырехкратный победитель финалов мировой серии «Гран-при» (1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05)

Чемпион мира среди юниоров (1997)

Десятикратный чемпион России (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 — рекорд по числу побед на чемпионатах России среди всех дисциплин фигурного катания)

Первый фигурист, выполнивший на соревнованиях каскад «четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер» (на Кубке России, 2002)

Первый среди мужчин выполнил вращение бильман, каскад «тройной аксель — ойлер — тройной флип» (2001)

Кавалер двух орденов Почета

Заслуженный мастер спорта России Тренер Евгений Плющенко работает с Софьей Титовой. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренерская карьера Евгения Плющенко

Практически сразу после окончания спортивной карьеры олимпийский чемпион начал работать тренером. Спустя несколько недель Плющенко объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». Фигурист лично проводит тренировки в своей школе по системе своего тренера Алексея Мишина.

Вскоре Евгений начал совместную работу с Аделиной Cотниковой, но она больше не принимала участия в соревнованиях и выступала исключительно в коммерческих шоу. Затем Плющенко сотрудничал с Серафимой Саханович и Анастасией Таракановой, обе фигуристки впоследствии покинули академию.

В 2020 году Евгений начал сотрудничество со звездными спортсменками — Александрой Трусовой, Аленой Косторной, а также с Вероникой Жилиной — перспективной фигуристкой из Архангельской области. Спустя год Косторная и Трусова вернулись к Этери Тутберидзе. Александра под руководством Плющенко завоевала бронзовые медали чемпионатов России и мира. В 2024 году в Академию перешел фигурист Макар Игнатов.

Под руководством Евгения тренируется одна из сильнейших одиночниц России — Софья Муравьева. В 2022 году «Ангелы Плющенко» объявили о постройке новой инфраструктуры. В академии работает олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

Помимо тренерской деятельности Плющенко занимается популяризацией фигурного катания в нише ледовых шоу. Так, в 2015 году Евгений вместе с супругой Яной Рудковской представил шоу «Снежный король».

С тех пор фигурист регулярно путешествует по стране и за ее пределами со своими шоу, а к участию привлекаются звезды российского фигурного катания: Елена Ильиных, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова и многие другие.

Личная жизнь Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион дважды вступал в брак. Первой супругой Плющенко стала Мария Ермак, на которой Евгений женился в 2005 году. Спустя год у пары родился сын Егор. Но семейная жизнь у супругов не задалась, в 2008-м они развелись.

Проблемы у Евгения и Марии начались практически сразу после свадьбы. Супруга фигуриста оказалась очень ревнивой. В итоге между ними постоянно возникали ссоры и даже скандалы.

«Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне... Она страшная собственница! Как и ее отец! В итоге Женя устал от этих упреков. Конечно, эти конфликты привели к тому, что Женя охладел к супруге. Несмотря ни на что, сын всеми силами пытался сохранить семью. К тому же Маша была уже беременная.

Женя надеялся, что рождение сына изменит его жену. И я могу вас заверить: до появления Егора Женя ни разу не изменил супруге. Его терпение лопнуло в мае. Тогда он позвонил ей и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» — рассказывала Татьяна Плющенко «Московскому комсомольцу».

Сын Плющенко после развода начал носить фамилию матери — Мария добилась этого через суд. А сам Евгений не имел возможности видеть своего сына — бывшая жена всячески этому препятствовала. Однако впоследствии смог уладить этот личный момент.

«Слава богу, все позади. Последнюю неделю почти каждый день встречался с ребенком. Гуляли, ходили в цирк. Скоро у Егорки день рождения, купил ему игрушечный квадроцикл и кучу других подарков. С Машей хотел бы остаться друзьями. Совместной жизни у нас не получилось — бывает. Сейчас у меня новая семья, но Егора люблю», — рассказал Плющенко «СЭ» в 2009 году.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская в 2007 году. Фото из личного архива Яны Рудковской

В 2007 году Евгений встретил новую любовь — продюсера Яну Рудковскую. В то время она находилась в процессе развода со своим мужем Виктором Батуриным. Будущие супруги встретились на Трафальгарской площади в Лондоне. Плющенко представлял заявку России на Игры 2014 года во время фестиваля «Русская зима», там же выступал певец Дима Билан, чьим продюсером является Рудковская. Евгений и Яна говорят, что между ними моментально вспыхнули чувства.

«У нас полная гармония. Я был потрясен, когда она предложила мне вернуться на лед и готовиться к Олимпиаде. Думаю, немногие женщины на такое способны. Обычно от них слышал другое — чтоб поскорее заканчивал со спортом. Та же Маша твердила: «Хватит выступать. Желаю, чтоб занимался бизнесом с моим отцом и был рядом». У Яны непростая ситуация с первым мужем, Виктором Батуриным, который не позволяет ей встречаться с детьми. Чуть раньше я через такое прошел — может, еще это нас сблизило», — заявил Плющенко «СЭ».

В 2008 году по приглашению Рудковской Евгений принял участие в номере Димы Билана на конкурсе «Евровидение». Затем Плющенко участвовал в шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия» и подготовил совместный номер с Яной. А на следующий год звездная пара сыграла свадьбу.

В сентябре 2009 года Евгений и Яна поженились. В январе 2013 года у них родился сын Александр, которого родители с любовью стали называть Гном Гномычем. В 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались.

«Я счастлив. Только счастливые люди венчаются», — приводило РИА «Новости Спорт» слова Плющенко.

25 сентября 2020 года у пары от суррогатной матери родился еще один сын — его назвали Арсений. В апреле 2024 года Плющенко и Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявили, что хотят родить дочь и уже работают над этим.

Социальные сети Евгения Плющенко

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