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Евровидение 2024: дата и время начала финала конкурса — где смотреть трансляцию

Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая.
Фото Global Look Press

Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет в субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме на арене «Мальме». Начало — в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (в 22:00 по московскому).

Российские телеканалы не будут транслировать конкурс, однако Европейский вещательный союз проведет прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

В финал вышли 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор). Право принять «Евровидение» в 2024 году получила Швеция, так как в 2023 году победителем конкурса стала шведская певица Лорин. Тогда страна одержала победу в главном песенном конкурсе Европы уже в седьмой раз.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участия в этом конкурсе.

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