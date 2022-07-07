Лисакович ответил на вопрос о возможном уходе из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Я здесь, видите? Я был с командой на встрече с болельщиками. Как иначе? Не знаю, что пишут СМИ. Меня не волнует. У меня контракт с «Рубином». На этом точка. Ты же не знаешь, что будет завтра? Я тоже», — сказал Лисакович.

В прошедшем сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года