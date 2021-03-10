«Крылья Советов» в гостях победили «Томь», Сергеев сделал дубль

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь» в матче 29-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Самары переиграла соперника со счетом 3:1, дубль оформил нападающий Иван Сергеев.

«Крылья Советов» одержали четвертую победу подряд и лидируют в турнирной таблице ФНЛ с 64 очками. «Томь» идет предпоследней.

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Томь» (Томск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3 (0:1)

Голы: Сергеев, 33 — с пенальти (0:1). Эннин, 64 (1:1). Сергеев, 76 (1:2). Голенков, 90+5 (1:3).

«Томь» (Томск): Конюхов, Зуев, Денисов, Пенчиков, Евсеев, Симонян, Кривцов (Дмитриев, 90+1), Талалай, Эннин, Файзуллин, Косарев (Давыдов, 77).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Горшков (Полуяхтов, 90), Солдатенков, Зеффан, Чернов, Гацкан, Ежов (Голенков, 79), Зиньковский (Рикарду Алвеш, 90+2), Якуба (Витюгов, 83), Цыпченко (Кабутов, 46), Сергеев.

Предупреждения: Цыпченко, 2. Кривцов, 17. Ежов, 26. Денисов, 43. Чернов, 74.

Судья: Москалев (Воронеж).

10 марта. Томск. Стадион «Труд».