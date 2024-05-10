Сколько очков потеряют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо»? Этот тур — проверка для каждого
Те, кто мечтал о финале пятилетней гегемонии «Зенита», едва ли представляли, к чему это приведет. Всю весну три претендента на титул передают золото друг другу и уже растеряли столько очков, что назвать происходящее чемпионской гонкой очень сложно.
Четыре очка на троих в 27-м туре — катастрофа, но не предел: в следующем потерь может оказаться еще больше.
Мусаев возвращается в Тушино после 1:6
На прошлой неделе «Краснодар» упустил сразу две возможности вернуться на первое место — сначала остался в меньшинстве в Самаре и вместо игры на победу с трудом удержал ничью, а после дома развалился с «Ахматом». Теперь же ждет один из тяжелейших выездов — не только в игровом плане, но и в ментальном.
«Спартак» при Слишковиче еще никто не обыграл. А готовиться к нему по-прежнему непросто: Абаскаль давно покинул Россию, но эксперименты со схемой и составом никуда не делись. В каком сочетании команда выйдет в субботу — загадка для всех. И это — проблема для Мусаева, который впервые вернется на «Открытие Банк Арену» после сокрушительного разгрома.
Три года назад «Краснодар» сгорел в Тушине 1:6, через три тура получил 0:5 с «Ахматом» и расстался со специалистом. А финишировал десятым.
Сейчас ставки гораздо выше, а противостоять «Спартаку», возможно, даже сложнее, чем весной 2021-го. Но упускать третью возможность хотя бы на время возглавить таблицу («быки» играют раньше конкурентов) будет просто неприлично.
Споткнется ли «Зенит» в пятом матче подряд?
К стартовому свистку на «Газпром Арене» команда Семака уже будет знать результат московского матча и, вероятно, даже лишится первого места. Но на планы и настрой это точно не повлияет. Четыре игры без побед, худший показатель по набранным очкам при Семаке в 27 турах — такого спада у питерцев не было очень давно. А здесь еще и сверхнапряженный график.
За четыре дня «Зенит» дважды сыграет с ЦСКА: сначала в РПЛ, а после — в Кубке России. И каждая ошибка будет стоить очень дорого. Чтобы спасти весну, нужны оба трофея.
ЦСКА тоже максимально заряжен: кошмарная весна отбросила банду Федотова на восьмое место, а если продолжить терять очки, есть все шансы пропустить вперед и «Рубин», и даже «Ахмат», который совсем недавно стоял на вылет.
В Питере будет очень жарко.
Ждем новый триллер в Калининграде?
«Динамо» сыграет после обоих конкурентов, но на этом его преимущества заканчиваются. Выезд в Калининград случился в самый неподходящий момент: «Балтика» настреляла 15 голов в пяти последних матчах, а в 27-м туре проиграла «Уралу» и рухнула в зону прямого вылета. Чемпионский амбиции Лички вряд ли волнуют Игнашевича — нужно спасаться самим. И по игре его команды это более чем реально.
Болельщики «Динамо» только отошли от сумасшедшей концовки с «Сочи», а уже нужно готовиться к новому триллеру. Который может вывести команду на первое место, а «Балтику» приблизить к возвращению в первую лигу.
Битва за выживание — образец для чемпионской гонки
Клубы, которые борются за выживание, весной набирают очки гораздо стабильнее, чем претенденты на титул. «Ахмат» Адиева только недавно получил семь от «Балтики», а уже в десятке.
Самые слабые позиции у «Сочи» — выбраться с последней строчки пока не получится, но есть шанс утащить в стыки «Пари НН». Там как раз может возникнуть вакантное место — столкновение «Факела» с «Уралом» рановато называть матчем жизни и смерти, как выразился Вячеслав Якимов, но решится в нем правда многое.
Теоретически после этого тура у пяти команд внизу таблицы будет равное количество очков (по 29) — и примерно равные шансы на спасение.
Как же хорошо, что расширение лиги больше никто не обсуждает, иначе мы бы лишились такого шоу!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3