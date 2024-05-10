Сразу три топ-матча!

Те, кто мечтал о финале пятилетней гегемонии «Зенита», едва ли представляли, к чему это приведет. Всю весну три претендента на титул передают золото друг другу и уже растеряли столько очков, что назвать происходящее чемпионской гонкой очень сложно.

Четыре очка на троих в 27-м туре — катастрофа, но не предел: в следующем потерь может оказаться еще больше.

Мусаев возвращается в Тушино после 1:6

На прошлой неделе «Краснодар» упустил сразу две возможности вернуться на первое место — сначала остался в меньшинстве в Самаре и вместо игры на победу с трудом удержал ничью, а после дома развалился с «Ахматом». Теперь же ждет один из тяжелейших выездов — не только в игровом плане, но и в ментальном.

«Спартак» при Слишковиче еще никто не обыграл. А готовиться к нему по-прежнему непросто: Абаскаль давно покинул Россию, но эксперименты со схемой и составом никуда не делись. В каком сочетании команда выйдет в субботу — загадка для всех. И это — проблема для Мусаева, который впервые вернется на «Открытие Банк Арену» после сокрушительного разгрома.

Три года назад «Краснодар» сгорел в Тушине 1:6, через три тура получил 0:5 с «Ахматом» и расстался со специалистом. А финишировал десятым.

Сейчас ставки гораздо выше, а противостоять «Спартаку», возможно, даже сложнее, чем весной 2021-го. Но упускать третью возможность хотя бы на время возглавить таблицу («быки» играют раньше конкурентов) будет просто неприлично.

Владимир Слишкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Споткнется ли «Зенит» в пятом матче подряд?

К стартовому свистку на «Газпром Арене» команда Семака уже будет знать результат московского матча и, вероятно, даже лишится первого места. Но на планы и настрой это точно не повлияет. Четыре игры без побед, худший показатель по набранным очкам при Семаке в 27 турах — такого спада у питерцев не было очень давно. А здесь еще и сверхнапряженный график.

За четыре дня «Зенит» дважды сыграет с ЦСКА: сначала в РПЛ, а после — в Кубке России. И каждая ошибка будет стоить очень дорого. Чтобы спасти весну, нужны оба трофея.

ЦСКА тоже максимально заряжен: кошмарная весна отбросила банду Федотова на восьмое место, а если продолжить терять очки, есть все шансы пропустить вперед и «Рубин», и даже «Ахмат», который совсем недавно стоял на вылет.

В Питере будет очень жарко.

Ждем новый триллер в Калининграде?

«Динамо» сыграет после обоих конкурентов, но на этом его преимущества заканчиваются. Выезд в Калининград случился в самый неподходящий момент: «Балтика» настреляла 15 голов в пяти последних матчах, а в 27-м туре проиграла «Уралу» и рухнула в зону прямого вылета. Чемпионский амбиции Лички вряд ли волнуют Игнашевича — нужно спасаться самим. И по игре его команды это более чем реально.

Болельщики «Динамо» только отошли от сумасшедшей концовки с «Сочи», а уже нужно готовиться к новому триллеру. Который может вывести команду на первое место, а «Балтику» приблизить к возвращению в первую лигу.

Футболистам «Сочи» предстоит сыграть с «Пари НН». Фото ФК «Сочи»

Битва за выживание — образец для чемпионской гонки

Клубы, которые борются за выживание, весной набирают очки гораздо стабильнее, чем претенденты на титул. «Ахмат» Адиева только недавно получил семь от «Балтики», а уже в десятке.

Самые слабые позиции у «Сочи» — выбраться с последней строчки пока не получится, но есть шанс утащить в стыки «Пари НН». Там как раз может возникнуть вакантное место — столкновение «Факела» с «Уралом» рановато называть матчем жизни и смерти, как выразился Вячеслав Якимов, но решится в нем правда многое.

Теоретически после этого тура у пяти команд внизу таблицы будет равное количество очков (по 29) — и примерно равные шансы на спасение.

Как же хорошо, что расширение лиги больше никто не обсуждает, иначе мы бы лишились такого шоу!