«Енисей» забил 6 безответных голов «Шиннику»

«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 6:0. Дубли в составе красноярцев оформили защитник Валерий Кичин и нападающий Хуан Лескано.

«Енисей» идет в таблице на десятом месте, «Шинник» занимает последнюю строчку.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль) — 6:0 (2:0)

Голы: Кичин, 25 (1:0). Лескано, 31 (2:0). Кичин, 51 (3:0). Глушков, 59 (4:0). Лескано, 61 (5:0). Ломакин, 75 (6:0).

«Енисей»: Опарин, Сухомлинов (Гарбуз, 66), Абрамов, Цховребов, Кичин, Глушков (Песиков, 69), Ланин, Лескано (Билоног, 62), Зотов, Галимов, Иванов (Ломакин, 65).

«Шинник»: Матюша, Козубаев, Носов (Игнатович, 51), Игнатенко, Самсонов (Маляров, 61), Азявин (Дорофеев, 64), Щадин (Поляков, 78), Бетюжнов, Зинков, Гонгапшев, Самодин (Голуб, 61).

Предупреждения: Зотов, 45. Гонгапшев, 56. Песиков, 81.

Удаление: Гонгапшев, 72.

Судья: Фролов (Москва).

10 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».