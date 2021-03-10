«Спартак-2» на своем поле уступил «Нефтехимику»

«Спартак-2» потерпел очередное поражение в матче чемпионата Олимп — ФНЛ. В рамках 29-го тура красно-белые уступили на своем поле «Нефтехимику» — 0:1.

«Спартак-2» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол: Петров, 66 — с пенальти.

«Спартак-2» (Москва): Селихов, Гапонов, Воропаев, Дьяков, Миронов (Шильцов, 83), Игнатов, Оганесян, Сунгатулин, Маркитесов (Влад.Шитов, 74), Денисов, Педро Роша (Ташаев, 78).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Калугин, Агапов, Калачев, Первушин, Хубаев, Уридия (Потапов, 74), Петров, Кленкин (Давлатов, 62), Галиулин (Семенов, 85), Юшин (Яковлев, 56).

Предупреждения: Денисов, 46. Калачев, 68. Хубаев, 76. Исупов, 90+4.

Судья: Фисенко (Владивосток).

10 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 1:2 (1:2)

Голы: Разборов, 8 (0:1). Акбашев, 31 (0:2). Султонов, 45 (1:2).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков, Гогличидзе (Попов, 37), Гоцук, Каккоев, Шумских (Сулейманов, 35), Калинский, Сапета, Горбунов (Комолов, 62), Султонов (Берковский, 80), Момо.

«Факел» (Воронеж): Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Зайцев, Акбашев, Мазуров (Черов, 62), Дмитриев, Никитин, Замалиев, Мастерной (Коробов, 78), Разборов (Максимов, 74).

Предупреждения: Гогличидзе, 32. Зуйков, 43.

Судья: Анопа (Благовещенск).

10 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:0)

Гол: Казаев, 77.

«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе, Котов, Малания (Климов, 38), Ботака-Иобома, Майга, Осипов, Фищенко, Галоян (Елисеев, 78), Чуканов (Федчук, 78), Баев (Прошляков, 78).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Ковалев, Мещанинов, Кузьмин (Валенсия, 85), Казаев, Альшин, Кашчелан, Джамилов (Гелоян, 76), Макарчук (Маклаков, 25), Аллеф (Маркович, 80).

Предупреждения: Мещанинов, 29. Чуканов, 34. Малания, 36. Тишкин, 45+1. Осипов, 50. Кашчелан, 55. Кахидзе, 59. Фищенко, 90+5.

Удаление: Кахидзе, 75.

Судья: Васильев (Ижевск).

10 марта. Домодедово. Стадион «Авангард».