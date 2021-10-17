Селихов, Ещенко, Кутепов и Гапонов сыграют за «Спартак-2» в матче с «Ротором» в ФНЛ
Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Илья Гапонов примут участие в матче «Спартака-2» против «Ротора» в рамках 18-го тура Олимп-ФНЛ.
Селихов и Ещенко ни разу не выходили на поле ни в матчах основной команды красно-белых, ни в играх второй команды. Кутепов дважды сыграл за «Спартак», Гапонов провел три игры за «Спартак-2».
Состав «Спартака-2» на матч с «Ротором»— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 17, 2021
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Текстовый онлайн:
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? мобильное приложение «Спартак»#Спартак2Ротор pic.twitter.com/hAvnpTdhQX
Матч «Спартак-2» — «Ротор» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 15.00 (мск).
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