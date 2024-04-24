«Родина» проиграла «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Родину» в матче 29-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев отличился Олег Кожемякин, оформивший дубль. У гостей гол забил Амур Калмыков.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 44 очка после 28 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на восьмой строчке с 37 очками.