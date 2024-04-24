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Сегодня, 13:59

«Родина» проиграла «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

Виктория Кравченко
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Родину» в матче 29-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев отличился Олег Кожемякин, оформивший дубль. У гостей гол забил Амур Калмыков.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 44 очка после 28 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на восьмой строчке с 37 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 12:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:1
Родина

Первая лига
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
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Гогниев: «Была возможность взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
9
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
10
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
11
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
12
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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31 тур
32 тур
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34 тур
24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
24.04 17:00
Алания – Кубань
 - : -
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 - : -
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 - : -
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 22 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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