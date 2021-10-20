ЭСК готовит ответ «Уралу» по поводу неназначенного пенальти. «СЭ» узнал, какие рекомендации дает своим судьям УЕФА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) пока не дала ответ на жалобу «Урала», который не согласился с решением арбитра Артема Любимова. Он в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России-2021/22 «Урал» — ЦСКА (0:1) не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после контакта мяча с левой рукой Бактиера Зайнутдинова, которая находилась в естественном положении. Движения руки навстречу мячу и попытки сыграть в него не было.

По нашим данным, заседание комиссии может пройти сегодня или завтра.

«СЭ» уже сообщал, что в декабре прошлого года ЭСК рассматривала подобный эпизод. Тоже после обращения «Урала». И определила, что в такой же ситуации пенальти был назначен ошибочно. По иронии судьбы он был назначен тоже в матче между ЦСКА и «Уралом» (2:2), который судил Алексей Сухой, а в роли видеоарбитров ему помогали Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.

На 57-й минуте той игры Сухой не назначил пенальти в ворота гостей, когда произошел контакт с правой рукой Алексея Герасимова. Обзор судье никто не перекрывал. Как свидетельствовал один из повторов, рефери видел случившееся, но не решился указать на 11-метровую отметку. В его действия вмешались видеоассистенты. И только после изучения видеозаписи Сухой наказал Герасимова пенальти.

«Урал» возразил против такого решения и обратился в ЭСК. Комиссия признала, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар. Решение было мотивировано тем, что «мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта».

«СЭ» также выяснил, какие рекомендации дает своим судьям УЕФА. Два раза в год в Ньоне составляют набор из нескольких десятков клипов, сгруппированных по разным темам. Видеозаписи сопровождаются рекомендацией о том, какое решение нужно принимать в каждом случае. Называется это Refereeing Assistance Programme — программа помощи судьям (ППС).

В одной из последних ППС, во второй части 2020 года, есть клип, демонстрирующий эпизод, по типу схожий с тем, что произошел в Екатеринбурге. Момент случился в феврале 2020-го в конце первого тайма матча Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» (4:0).

20 февраля 2020 года. Вулверхэмптон. «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» — 4:0.

34-й номер гостей Виктор Гомес с правого фланга сделал длинную передачу в штрафную площадь соперников, где в мяч попытался сыграть 2-й номер англичан Мэтт Доэрти. Он, как и Зайнутдинов, хотел нанести удар головой, но не сделал этого и мяч попал ему в руку, которая находилась в естественном положении. 11-метровый не был назначен.

20 февраля 2020 года. Вулверхэмптон. «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» — 4:0.

20 февраля 2020 года. Вулверхэмптон. «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» — 4:0.

Решение, рекомендованное УЕФА в той ситуации: нарушения правил нет, рука в естественном положении.