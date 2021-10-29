Айртон о разгроме от «Зенита»: «Нам стыдно. «Спартак» не имеет права так проигрывать»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение. Я хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно», — приводит официальный сайт красно-белых слова Айртона.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах. В 13-м туре красно-белые сыграют с «Ростовом», матч состоится 30 октября (начало — в 16.30 мск).