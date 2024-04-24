Гогниев: «Была возможность взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что у подмосковной команды была возможность оформить трансфер полузащитника Алана Дзагоева из «Рубина».
«Мы с Дзагоевым близкие друзья. На тот момент у Алана Дзагоева было очень много предложений из РПЛ и иностранных клубов. Он выбирал, и я его понимаю. Все хотели Алана Дзагоева, я хотел Алана Дзагоева. Больше скажу — я хотел его взять из «Рубина» в «Химки», была такая возможность. Но он пообещал, поступил очень правильно и красиво. Алан — молодец. Что пообещал? Пообещал, что выведет «Рубин» [в РПЛ]», — приводит слова Гогниева Legalbet.
Дзагоев провел 20 матчей за «Рубин», забил три мяча и отдал две результативные передачи. Казанская команда финишировала первой по итогам сезона-2022/23 первой лиги и вышла в РПЛ.
33-летний Дзагоев закончил карьеру в ноябре 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
12
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|- : -
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|- : -
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|- : -
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6