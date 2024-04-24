Гогниев: «Была возможность взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что у подмосковной команды была возможность оформить трансфер полузащитника Алана Дзагоева из «Рубина».

«Мы с Дзагоевым близкие друзья. На тот момент у Алана Дзагоева было очень много предложений из РПЛ и иностранных клубов. Он выбирал, и я его понимаю. Все хотели Алана Дзагоева, я хотел Алана Дзагоева. Больше скажу — я хотел его взять из «Рубина» в «Химки», была такая возможность. Но он пообещал, поступил очень правильно и красиво. Алан — молодец. Что пообещал? Пообещал, что выведет «Рубин» [в РПЛ]», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Дзагоев провел 20 матчей за «Рубин», забил три мяча и отдал две результативные передачи. Казанская команда финишировала первой по итогам сезона-2022/23 первой лиги и вышла в РПЛ.

33-летний Дзагоев закончил карьеру в ноябре 2023 года.