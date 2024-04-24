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Гогниев: «Была возможность взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что у подмосковной команды была возможность оформить трансфер полузащитника Алана Дзагоева из «Рубина».

«Мы с Дзагоевым близкие друзья. На тот момент у Алана Дзагоева было очень много предложений из РПЛ и иностранных клубов. Он выбирал, и я его понимаю. Все хотели Алана Дзагоева, я хотел Алана Дзагоева. Больше скажу — я хотел его взять из «Рубина» в «Химки», была такая возможность. Но он пообещал, поступил очень правильно и красиво. Алан — молодец. Что пообещал? Пообещал, что выведет «Рубин» [в РПЛ]», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Дзагоев провел 20 матчей за «Рубин», забил три мяча и отдал две результативные передачи. Казанская команда финишировала первой по итогам сезона-2022/23 первой лиги и вышла в РПЛ.

33-летний Дзагоев закончил карьеру в ноябре 2023 года.

Источник: Legalbet
Алан Дзагоев
Спартак Гогниев
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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ФНЛ: расписание тура и трансляции матчей 24 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 - : -
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
24.04 17:00
Алания – Кубань
 - : -
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 - : -
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 - : -
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 22 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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