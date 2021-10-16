Роберт Евдокимов стал главным тренером «Кубани»
«Кубань» на официальном сайт сообщила, что Роберт Евдокимов стал главным тренером команды.
В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов.
Новый тренерский штаб уже был представлен команде и провел свою первую тренировку.
Ранее «Кубань» объявила о расторжении контракта с Александром Точилиным по соглашению сторон. И.о. главного тренера Владимир Маминов также покинул свой пост. Кроме того, из команды ушел тренер по физической подготовке Виталий Дуванов.
После 16 туров первенства ФНЛ «Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Серия команды без побед длится уже 7 матчей.
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Дополнительная информация:
https://pfckuban.ru/news/robert-evdokimov-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban/
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