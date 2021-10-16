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Роберт Евдокимов стал главным тренером «Кубани»

11:20
Роберт Евдокимов. Фото ФК «Кубань».
Роберт Евдокимов. Фото ФК «Кубань».
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«Кубань» на официальном сайт сообщила, что Роберт Евдокимов стал главным тренером команды.

В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов.

Новый тренерский штаб уже был представлен команде и провел свою первую тренировку.

Ранее «Кубань» объявила о расторжении контракта с Александром Точилиным по соглашению сторон. И.о. главного тренера Владимир Маминов также покинул свой пост. Кроме того, из команды ушел тренер по физической подготовке Виталий Дуванов.

После 16 туров первенства ФНЛ «Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Серия команды без побед длится уже 7 матчей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

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ИТМ1 (1.5)

18%

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П1

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2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
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Обе забьют - да

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

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ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://pfckuban.ru/news/robert-evdokimov-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban/

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Иван Шитик все материалы автора
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