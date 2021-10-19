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Руй Витория: «У Максименко была ошибка с «Динамо», но это сложный соперник»

16:40
Александр Максименко после второго гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко после второго гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«У Максименко была ошибка с «Динамо», но это был сложный соперник. Все наши голкиперы работают отлично, любой человек может ошибиться. Я могу общаться и поддерживать вратарей, но это касается всей команды. Я общаюсь с игроками вне зависимости от ошибок.

Стратегия на матч с «Лестером»? есть много способов выиграть игру. Нужна предельная концентрация. Главное – найти пути для передач. «Лестер» очень сбалансированная команда, даже не могу предугадать, кто там выйдет в составе. Я постараюсь донести все игрокам, чтобы мы могли победить», — сказал Витория.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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