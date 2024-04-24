Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью в матче ФНЛ

Махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Арсеналом» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

За встречу три игрока тульской команды получили желтые карточки: Иван Бахар, Давид Ндука и Кирилл Большаков.

На данный момент «Динамо» с 51 очком идет на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 46 баллов и четвертая строчка.