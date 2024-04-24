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Сегодня, 19:49

Гол Дениса Тихонова помог «Енисею» обыграть «Сокол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Енисей» на выезде обыграл «Сокол» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Александр Ломакин. На 32-й минуте преимущество хозяев удвоил Денис Тихонов, сын главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.

«Енисей» (39 очков) поднялся на девятое место в первой лиге. «Сокол» (28) остается 15-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:2
Енисей

В параллельных матчах «Шинник» в гостях обыграл «Нефтехимик» (2:1), а «Акрон» и «Ленинградец» сыграли вничью — 0:0.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:2
Шинник
Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:0
Ленинградец

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Енисей
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
ФК Шинник
0
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«Алания» нанесла «Кубани» четвертое поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 28 12 3 13 47-38 39
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 1 : 1
24.04 17:00
Алания – Кубань
 3 : 0
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 1 : 1
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 0 : 0
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 2
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 0 : 2
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 - : -
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 23 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 25 1 6
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