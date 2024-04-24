Гол Дениса Тихонова помог «Енисею» обыграть «Сокол»
«Енисей» на выезде обыграл «Сокол» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Счет на 14-й минуте открыл Александр Ломакин. На 32-й минуте преимущество хозяев удвоил Денис Тихонов, сын главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.
«Енисей» (39 очков) поднялся на девятое место в первой лиге. «Сокол» (28) остается 15-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Шинник» в гостях обыграл «Нефтехимик» (2:1), а «Акрон» и «Ленинградец» сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|28
|14
|8
|6
|41-21
|50
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|Енисей
|28
|12
|3
|13
|47-38
|39
|
10
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|7
|11
|32-38
|37
|
12
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|28
|7
|7
|14
|23-45
|28
|
16
|Ленинградец
|28
|6
|9
|13
|19-35
|27
|
17
|Волгарь
|28
|5
|11
|12
|24-38
|26
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|1 : 1
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|3 : 0
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|1 : 1
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|0 : 0
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|1 : 2
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|0 : 2
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6
Новости