Гол Дениса Тихонова помог «Енисею» обыграть «Сокол»

«Енисей» на выезде обыграл «Сокол» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Александр Ломакин. На 32-й минуте преимущество хозяев удвоил Денис Тихонов, сын главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.

«Енисей» (39 очков) поднялся на девятое место в первой лиге. «Сокол» (28) остается 15-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Шинник» в гостях обыграл «Нефтехимик» (2:1), а «Акрон» и «Ленинградец» сыграли вничью — 0:0.