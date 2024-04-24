«Тюмень» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

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«Тюмень» дома сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

На 39-й минуте гости вышли вперед, отличился Иван Зазвонкин. Хозяева отыгрались благодаря голу Ивана Маркелова две минуты спустя.

«Тюмень» (41 очко) поднялась на шестое место в первой лиге. «Черноморец» (32) идет 14-м в турнирной таблице.