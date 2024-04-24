«Тюмень» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге
«Тюмень» дома сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
На 39-й минуте гости вышли вперед, отличился Иван Зазвонкин. Хозяева отыгрались благодаря голу Ивана Маркелова две минуты спустя.
«Тюмень» (41 очко) поднялась на шестое место в первой лиге. «Черноморец» (32) идет 14-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
8
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
9
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
10
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
11
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
12
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|1 : 1
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|- : -
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|- : -
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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