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Судейство

РФС опубликовал решение ЭСК по эпизоду матча «Урал» — ЦСКА

20:26
«Урал» — ЦСКА.
«Урал» — ЦСКА.
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На сайте РФС опубликовано решение ЭСК по матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — ЦСКА (0:1).

«Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота соперника на 21-й минуте матча.

 
Скриншот эфира &laquo;Матч&nbsp;ТВ&raquo;. «Урал» — ЦСКА: почему нет оснований для назначения пенальти в ворота гостей? ВАР зря вмешался

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча, — говорится в решении комиссии. — Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.

Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади. После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения Правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру».

По данным «СЭ», решение ЭСК принято единогласно.

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Евгений Петров все материалы автора

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