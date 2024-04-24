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Защитник «Родины» Сокол - о том, как боролся с депрессией в Норвегии: «Каждый день пили по шотику»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Артем Сокол рассказал, с какими проблемами столкнулся в Норвегии.

«У нас солнца не было два месяца. Еще в Норвегии снег лежит семь месяцев в году, и тренируешься в манеже. Несмотря на это, депрессию никто не ловил. Нам давали специальное масло с витамином D. Каждый день пили по шотику и как-то не чувствовал всю эту серость. Еще проблема была, что там летом 24 часа светило солнце. Ты его постоянно видел, ходило просто по кругу, и у меня организм не понимал, когда ложиться спать. У меня еще в квартире не было блэкаут-штор, и организм поплыл. Первые две недели я ходил с огромными синяками. Было очень плохое состояние. Потом повесил блэкаут и было все отлично (смеется)», — цитирует Сокола Legalbet.

Футболист выступал за норвежским «Тромсе» в 2019 году. Всего за команду он провел 10 матчей в чемпионате Норвегии, не отметившись результативными действиями. После окончания арендного соглашения россиянин вернулся в тульский «Арсенал».

Источник: Legalbet
Артем Сокол
Футбол
ФК Родина
ФК Тромсе
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«Тюмень» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
8
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
9
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
10
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
11
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
12
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 1 : 1
24.04 17:00
Алания – Кубань
 - : -
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 - : -
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
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