Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча с «Динамо»
15:46
Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Болельщики «Спартака» на матче с «Динамо» не скандировали ненормативную лексику. Хочется отметить работу в клубе, которая проводится в этом плане с болельщиками», — сказал Григорьянц.
Ранее стало известно, что «Динамо» был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики в этом матче.
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