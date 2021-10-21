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Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча с «Динамо»

15:46
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Болельщики «Спартака» на матче с «Динамо» не скандировали ненормативную лексику. Хочется отметить работу в клубе, которая проводится в этом плане с болельщиками», — сказал Григорьянц.

Ранее стало известно, что «Динамо» был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики в этом матче.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры