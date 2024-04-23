Медведев заявил, что ему нравился стиль «Алании» при Гогниеве
Главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев поделился мнением о бывшем тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.
«Мне его «Алания» была симпатична. Открытый футбол, атакующий. Такое мне нравится», — приводит слова Медведева Legalbet.
Гогниев руководил «Аланией» с июля 2019 года по май 2022 года. Также он тренировал «Химки» и «Спартак» из Владикавказа. Сейчас 43-летний специалист находится без клуба.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
12
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|- : -
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|- : -
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|- : -
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|- : -
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
Новости