Медведев заявил, что ему нравился стиль «Алании» при Гогниеве

Главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев поделился мнением о бывшем тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Мне его «Алания» была симпатична. Открытый футбол, атакующий. Такое мне нравится», — приводит слова Медведева Legalbet.

Гогниев руководил «Аланией» с июля 2019 года по май 2022 года. Также он тренировал «Химки» и «Спартак» из Владикавказа. Сейчас 43-летний специалист находится без клуба.