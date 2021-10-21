Шварц: «85 минут в матче со «Спартаком» «Динамо» показывало хороший футбол. Понимаем, что допустили ошибки в обороне»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как команда восприняла упущенную победу в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Конечно, после игры мы были очень расстроены. Мы проанализировали игру, понимаем, что допустили некоторые ошибки в обороне. 85 минут «Динамо» показывало хороший футбол. Плюс нам противостоял крепкий соперник. Но сейчас мы настроены позитивно перед «Химками».



Мы хотели выпустить двух игроков чуть раньше, но это дерби. Высокий накал эмоций, какая-то спешка. Если бы мы чуть-чуть раньше провели замену, то возможно, «Спартак» не смог бы сравнять. Но получилось то, что получилось.



Много желтых карточек в команде? Достаточно сложно до игры обращаться к игрокам и говорить им, чтобы они не выкладывались и не получали карточки. Возможно, по ходу матча будем вносить коррективы. В матче с «Химками» мы должны выложиться на сто процентов», — сказал Шварц на пресс-конференции.

В следующем, 12-м, туре «Динамо» встретится с «Химками». Матч состоится завтра, 22 октября, начало — в 19.00 (мск).