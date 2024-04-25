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25 апреля, 23:30

Прощаемся с «Сочи»? 14 футболистов отравились перед матчем, у Морено — первое поражение в РПЛ

«Ахмат» дома победил «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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«Ахмат» дома победил «Сочи» (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото ФК «Ахмат»
А «Ахмат» выбрался из зоны стыков.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Сочи

Встреча «Ахмата» и «Сочи», конечно, меркла на фоне дерби ЦСКА и «Спартака», но точно не уступала по турнирному значению. Битва за выживание в этом сезоне максимально насыщенная, а команды Роберта Морено и Магомеда Адиева — ее ключевые участники.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; Кирилл Заика и&nbsp;Дмитрий Чистяков (в&nbsp;синем) в&nbsp;матче против &laquo;Урала&raquo;. Команды из подвала опять дали огня. «Сочи» не проигрывает весной, но все равно в беде

Ситуация накалилась и событиями, которые произошли в день игры. Незадолго до стартового свистка стало известно, что 14 футболистов и пять человек из персонала «Сочи» отравились. Клуб даже просил перенести игру, направив письмо в РФС.

«Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. Сначала было всего два игрока, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть... Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — сказал Морено в предматчевом интервью «Матч ТВ».

Гости прибыли на стадион с опозданием (по очевидным причинам), и стартовый свисток отложили на несколько минут. В 20:35 игроки все же появились в подтрибунке — кстати, во вполне приподнятом настроении.

Роберт Морено, несмотря на изначальную тревогу, тоже не выглядел озадаченным. Да и стартовый состав совсем уж критичным не выглядел — из лидеров отсутствовали Гуарирапа, Кордова, Аттият-Аллах. Плюс Морено перед матчем предупредил, что некоторые из отравившихся выйдут на поле, так как их элементарно некем заменить.

Но даже такой «Сочи» (стоит отметить — одна из самых крепких команд весны) первые 25 минут играл очень бодро. «Ахмат» при Адиеве пока далек от своей лучшей формы. Но вторую половину тайма хозяева все же забрали, да еще и отличились — потрясающий по траектории гол в девятку оформил Лечи Садулаев.

К сожалению, во втором тайме или отравление дало о себе знать, или вся ситуация как-то эмоционально повлияла, или просто команды выдохлись, но активная игра практически закончилась. Мы увидели буквально два-три момента, и на этом — все.

Победа стала второй подряд для подопечных Адиева — это позволило грозненцам скакнуть из зоны стыков сразу на 11-е место. А вот у «Сочи» дела теперь совсем плохи — за пять туров до финиша команда замыкает таблицу и отстает от зоны стыков на пять очков.

Звучит практически как приговор, учитывая дальнейший календарь южан — впереди их ждут встречи с «Факелом», «Динамо», «Пари НН», «Краснодаром» и «Рубином».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Лечи Садулаев
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«Обе команды больше думали, как не проиграть». Слишкович и Федотов после дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
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