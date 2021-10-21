Главный тренер «Спартака» Руй Витория оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

Спартак оштрафован за использование пиротехнических изделий на 20 тысяч рублей, 50 тысяч за массовое появление посторонних лиц на поле.

«Динамо» оштрафовано на 20 тысяч за использование зрителями пиротехнических изделий, за скандирование зрителями ненормативной лексики клуб оштрафован на 30 тысяч. За неподобающее поведение команды клуб оштрафован на 100 тысяч рублей — 6 игроков одного клуба получили предупреждения. За массовое появление на поле посторонних лиц клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.