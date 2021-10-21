Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: Руй Витория оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны

15:30
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

Спартак оштрафован за использование пиротехнических изделий на 20 тысяч рублей, 50 тысяч за массовое появление посторонних лиц на поле.

«Динамо» оштрафовано на 20 тысяч за использование зрителями пиротехнических изделий, за скандирование зрителями ненормативной лексики клуб оштрафован на 30 тысяч. За неподобающее поведение команды клуб оштрафован на 100 тысяч рублей — 6 игроков одного клуба получили предупреждения. За массовое появление на поле посторонних лиц клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мельникова — первая в многоборье на чемпионате мира. Историческое золото Ангелины
Члены делегаций Польши и стран Балтии покинули конференцию во время речи Матвиенко
1
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры